Le forum du jeu vidéo "Horizon(s)" révèle son ambitieux programme Bordeaux les 27 et 28 septembre 2023

A quelques semaines du lancement de la seconde édition du forum Horizon(s), l'événement dévoile sa programmation. Avec une pluralité de conférenciers, une variété de panels et des opportunités de rencontres qualifiées, celui-ci s'annonce comme le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les professionnels et passionnés de l'industrie du jeu vidéo.

Le forum rassemblera plus de 50 speakers parmi les personnalités les plus influentes et visionnaires du secteur parmi lesquels : Dhaunae De Vir (AI Ethics Alliance), Nicolo Laurent (Riot Games), Oscar Lemaire (Ludostrie), Steve Gaffney (Juno Games), Jon Radoff (Beamable), Laura Gouthez (So. Games), Nicolas Cannasse (Shiro Games), Julien Mayeux & Guillaume Gaudron (Ubisoft Bordeaux), Grégory Carreau (Asobo), Fred Nowak (AWS), Marina Barthelemy (Pix Capital), Tom Wijman (Newzoo), Sami Ede (Leonardo.Ai), Bertrand Vernizeau (Game Seer), Andrés Ramirez (Nacon) et Matthes Lindner (SpielFabrique)...

Une multitude de formats pour échanger

Au programme : deux jours de panels, workshops et focus pour offrir aux participants données et réflexions approfondies sur les dernières tendances de l'industrie.

Chaque matinée débutera par une Master class, ouverte au public et aux étudiants en accès libre, proposée respectivement par Ubisoft Bordeaux et Shiro Games. S'en suivront deux conférences plénières qui permettront de faire le point sur les tendances du marché et les challenges relevés cette année pour le premier jour puis d'évoquer les enjeux futurs du jeu vidéo confronté à l'intégration de l'IA générative, le jeudi matin.

Les focus, animés par un spécialiste du sujet, mettront en lumière des thêmes cruciaux et des sujets d'actualité qui façonnent l'avenir du jeu vidéo. Les panels rassembleront plusieurs experts pour des discussions approfondies sur des questions brûlantes, apportant une diversité de perspectives et d'opinions. Les workshops, s'apparenteront à des cas pratiques et aborderont un sujet précis avec un ou deux spécialistes.

Un job dating revisité

En partenariat avec l'Agence Française pour le Jeu Vidéo (AFJV) et soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et Pôle Emploi, des sessions de recrutement et de coaching avec les plus grands studios de l'industrie seront également mises en place dans le cadre du forum. L'occasion pour les acteurs du secteur de découvrir les meilleurs profils et pour les candidats d'apprendre à valoriser leurs compétences et d'échanger directement avec leurs potentiels futurs employeurs. Les offres sont disponibles pour postuler dès à présent sur le site officiel.

Les sujets 2023

Quelques semaines avant le lancement, plus de 20 panels, workshops et focus ont déjà été confirmés, vous retrouverez notamment :

" The games finance ecosystem " modéré par Stéphane Rappeneau (Directeur financier et producteur au studio Hawkswell et professeur d'économie du jeu vidéo à la Sorbonne), avec Bertrand Vernizeau (CEO & partenaire investisseur à Game Seer), Laura Gouthez (Présidente de SO.Games et responsable développement Nouvelle-Aquitaine à FI Group) et Marina Barthelemy (Co-fondatrice à PixCapital).

" modéré par Stéphane Rappeneau (Directeur financier et producteur au studio Hawkswell et professeur d'économie du jeu vidéo à la Sorbonne), avec Bertrand Vernizeau (CEO & partenaire investisseur à Game Seer), Laura Gouthez (Présidente de SO.Games et responsable développement Nouvelle-Aquitaine à FI Group) et Marina Barthelemy (Co-fondatrice à PixCapital). " IP & transmedia : taking your game beyond games " par Christian Fonenbesch (CEO et responsable du développement de la propriété intellectuelle chez Leverage), Nicolo Laurent (CEO de Riot Games) et Aymeric Castaing (CEO de Umamimation)

" par Christian Fonenbesch (CEO et responsable du développement de la propriété intellectuelle chez Leverage), Nicolo Laurent (CEO de Riot Games) et Aymeric Castaing (CEO de Umamimation) " Legal aspects of IA " avec Peter Lewin (avocat, spécialiste des questions de propriété intellectuelle, de licences, de réglementation dans le jeu vidéo) et Andrea Dufaure (avocate, collaboratrice au sein du département de la propriété intellectuelle à Paris)

" avec Peter Lewin (avocat, spécialiste des questions de propriété intellectuelle, de licences, de réglementation dans le jeu vidéo) et Andrea Dufaure (avocate, collaboratrice au sein du département de la propriété intellectuelle à Paris) " Building a RPG in 1 day with AI " par Jon Radoff (CEO et co-fondateur de Beamable)

" par Jon Radoff (CEO et co-fondateur de Beamable) "AI ethics & regulation" avec Dhaunae De Vir (fondatrice de l'AI Ethics Alliance et responsable des partenariats chez Paradox Interactive), Guillaume Avrin (chargé de la coordination interministérielle de la stratégie nationale d'intelligence artificielle) et Ashyana Kashra (associée en politique publique chez Holistic AI)

La programmation - en cours de finalisation - est d'ores et déjà accessible sur le site officiel, sur lequel vous pouvez également acheter vos places pour assister à Horizon(s). Une offre early bird est encore disponible quelques jours pour bénéficier de 30% de réduction sur le tarif plein. Le pass 2 jours donne accès à l'ensemble du forum, des sessions et au networking. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour les membres des associations du jeu vidéo.

Rendez-vous à Bordeaux les 27 et 28 septembre prochains pour découvrir cette nouvelle édition du forum Horizon(s) et échanger autour des sujets d'avenir du jeu vidéo dans le cadre prestigieux du Grand-Théâtre à l'Opéra National de Bordeaux.

Pour plus d'informations et acheter vos pass : www.horizonsvideogames.com