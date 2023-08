Microids accueille une délégation chinoise pour explorer les synergies dans le jeu vidéo

Microids, société du Groupe Media-Participations et acteur français majeur de l'industrie du jeu vidéo, a eu l'honneur d'accueillir dans ses locaux parisiens 23 membres d'une délégation réunissant des personnes du Département de la publicité du Comité central du PCC, de l'Association chinoise de l'édition audio-vidéo et numérique, de China National Publications Beijing Book et des représentants de sociétés de jeux chinoises. La visite a été marquée par un échange productif et enrichissant mettant en lumière les opportunités de collaboration et de partenariat entre les deux entités.

Après une présentation détaillée du groupe Media-Participations et de la société Microids, les discussions ont principalement porté sur l'expertise de Microids dans l'industrie du jeu vidéo, notamment dans les domaines de la création et de la commercialisation de titres destinés à un public international.

Ce fut également l'occasion pour Microids de présenter son large éventail de licences à rayonnement international et de partager sa vision ambitieuse pour le marché chinois, exprimant la volonté de l'entreprise de consolider sa présence dans cette région stratégique. Fort de son catalogue diversifié et riche en titres de qualité, Microids vise à offrir aux joueurs chinois une expérience de jeu exceptionnelle, en particulier à travers ses jeux destinés aux enfants et aux familles.

Nous sommes honorés d'avoir accueilli une délégation chinoise au sein de Microids. Cette est une étape significative pour renforcer les liens entre nos deux pays dans le domaine du jeu vidéo. Notre engagement envers l'innovation et la créativité nous pousse à explorer de nouvelles opportunités de collaboration, et nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer nos titres sur le marché chinois. Cette rencontre marque le début d'une relation prometteuse." déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

Cette réunion riche en échange a eu pour but de renforcer les relations entre Microids et les acteurs de l'industrie chinoise du jeu. Les deux parties restent enthousiastes quant aux opportunités futures de collaboration et de partenariat, avec la certitude que cette rencontre marquera le début d'une relation mutuellement bénéfique.