Les Master Classes d'Iamag reviennent à Paris en 2024 avec une brochette d'artistes travaillant pour l'industrie du jeu et du cinéma

Après une pause de cinq ans, Iamag est heureux d'inviter les artistes et les passionnés du milieu créatif du cinéma et des jeux vidéo, à l'édition tant attendue des Master Classes Iamag 2024, qui débutera du 15 au 17 mars 2024, dans un lieu emblématique, le Forum des Images, au coeur de Paris.

Site officiel : https://itsartm.ag/iamc24

Iamag est ravi de mettre en lumière une première partie des artistes qui seront présents lors des Master Classes 2024 :

Feng Zhu

George Hull

Ian McQue

Alyssa Zarate

Aaron Sims

Raphael Lacoste

Angela Sung

Emmanuel Shiu

Nicolas Weis

Kristen Anderson

Marc Simonetti

Mike Morris

Donglu Yu

Allan McKay

Mateusz Urbanowicz

Et cette incroyable liste n'est que le début ! Les participants peuvent s'attendre à de nombreuses surprises ! En effet, à partir d'octobre, d'autres intervenants seront annoncés, ainsi qu'une première liste de studios et d'entreprises participant à l'événement.

Avec cette première liste d'intervenants, Iamag propose un lot exclusif de 75 tickets Supporter, au prix de 375$, qui seront disponibles dès le 30 août, offrant aux participants une expérience complète des Master Classes, qui comprend :

Accès complet à l'événement de 3 jours à Paris

Possibilités de revues de portfolio

Accès aux conférences professionnelles

Entrée aux soirées exclusives

Accès à la rediffusion en ligne de l'événement

Les prix évolueront chaque mois jusqu'à épuisement des stocks. Après le 31 octobre, le billet coûtera 460$ (sans accès à la rediffusion en ligne)

Pour s'assurer que tout le monde ait la chance de participer à cet événement, Iamag propose une gamme d'options de billets, du Early Bird 3-Day Pass en personne au Virtual Plus Premium exclusivement en ligne à 125$, offrant aux participants en plus du stream et replay de l'évènement, un accès à plus de 650+ heures de Master Classes et de contenu.

Si vous êtes uniquement intéressé par la version en streaming et en replay de l'événement, une option est disponible à 75$.

La présence de l'événement dépasse ses masterclasses et ses sessions. Le lieu, Le Forum des Images, à Les Halles - historiquement connu comme le "ventre de Paris" - est un témoignage de la riche culture et du patrimoine de Paris. Situé dans le Westfield Forum des Halles, l'événement se trouvera au coeur d'un centre qui a été un épicentre des arts, des films et des souvenirs historiques, élevant ainsi l'ambiance de l'événement.

Pour toute question ou assistance concernant l'événement ou les billets, Iamag vous invite à rejoindre leur chaîne Discord : https://discord.gg/EkD8sVmtpy.

Iamag : Un soutien inconditionnel pour les artistes de l'industrie du divertissement

Depuis plus d'une décennie et demie, Iamag, communément reconnu sous le nom de "IT'S Art Magazine", s'est imposé comme une pierre angulaire pour les artistes du secteur du divertissement. Ancré dans une profonde appréciation des arts visuels, Iamag s'est consacré à valoriser, présenter et soutenir les innombrables talents qui donnent vie à nos films, séries et jeux préférés.

Au coeur d'Iamag se trouve un engagement à reconnaître les héros méconnus du monde du divertissement : les artistes. Ces individus travaillent sans relâche en coulisse, utilisant leurs compétences et leur créativité pour créer les éléments visuels qui captivent et enchantent les publics du monde entier.

Grâce à sa plateforme en ligne, Iamag propose une riche offre de Master Classes et de mentorats.

L'engagement continu d'Iamag envers la communauté artistique se démarque dans une industrie en rapide évolution. En s'adaptant constamment aux besoins changeants des artistes et du monde du divertissement, elle reste un témoignage de l'importance de l'art dans notre monde actuel et un phare pour les artistes qui insufflent la vie à nos supports de divertissement préférés.