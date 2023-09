Les secrets d'Assassin's Creed - De 2007 à 2014 : L'envol Par Thomas Méreur chez Third Editions

Arrivé sur nos consoles en 2007, le premier Assassin's Creed fait partie de ces jeux qui ont bâti les codes de l'open world dans le jeu vidéo. Depuis, plus d'une dizaine d'épisodes ont vu le jour, et la sortie du prochain épisode, nommé "Mirage", est prévu pour cet automne.

Spécialisé dans les livres rendant hommage aux grandes sages du jeu vidéo, Third Editions se devait de combler le manque d'un ouvrage dédié à cette gra de série d'Ubisoft dans leur collection, c'est maintenant chose faite. À l'écriture, Thomas Méreur, que certains connaissent très certainement sous le pseudonyme "Amaebi". Journaliste jeu vidéo depuis 2004, il a rédigé les critiques de tous les épisodes de la série Assassin's Creed pour le site Gamekult.

Le contenu

Premier volume d'un diptyque, Les secrets d'Assassin's Creed. De 2007 à 2014 : L'envol, possède un sous-titre sans équivoque sur ses intentions. En plus de revenir en profondeur sur la génèse de la série d'Ubisoft, le livre prend le temps d'aborder chaque épisode - du premier jusqu'à Assassin's Creed Rogue - à travers plusieurs dizaines de pages. Chaque chapitre est ainsi l'occasion de (re)découvrir un volet de la saga, tant au niveau de ses enjeux scénaristiques que des évolutions de gameplay qu'il apporte à la série, mais aussi au jeu vidéo au global. Fort de son expérience de journaliste, Thomas a recueilli les propos de développeurs ayant travaillé sur la licence pour étayer le contenu de son ouvrage. La préface de l'ouvrage est d'ailleurs signée par Patrick Désilets, creative director des trois premiers volets d'Assassin's Creed.

Lire un extrait de "Les secrets d'Assassin's Creed"

Les éditions

Comme pour la quasi-totalité des ouvrages de Third, Les secrets d'Assassin's Creed se décline en deux éditions : classique (vendue partout) et First Print (vendue uniquement sur thirdeditions.com et offrant en bonus la version numérique de l'ouvrage).

L'édition classique a été réalisée par Marion Millier et est bardée de références qui parleront sans aucun doute aux fans de la saga. La couverture de l'édition First Print est pour sa part illustrée par Raphaël Lacoste, qui n'est autre que le directeur artistique de plusieurs épisodes d'Assassin's Creed. C'est sa seconde collaboration avec Third Editions, après une illustration qu'il avait réalisée pour l'édition First Print de Les histoires de Prince of Persia.

Commander cet ouvrage

Titre : Les secrets d'Assassin's Creed - De 2007 à 2014 : L'envol

Auteur : Thomas Méreur

Editeur : Third Editions

Commander : sur Amazon