L'exposition "L'Art de Assassin's Creed Mirage" se tiendra Cour Mably à Bordeaux du 4 au 12 octobre

Ubisoft et le musée Les Arts Ludiques sont fiers de présenter en première mondiale à Bordeaux une exposition qui met en scène la dimension artistique exceptionnelle du nouvel opus de la saga Assassin's Creed Mirage. Cet épisode, dirigé par Ubisoft Bordeaux, a nécessité plusieurs années de travail, et rassemblé une équipe de création et de production de plusieurs centaines de personnes. Il sortira dans le monde entier le 5 octobre.

Une exclusivité mondiale à Bordeaux

Le jeu vidéo Assassin's Creed Mirage a fait l'objet d'impressionnantes recherches historiques pour recréer la ville de Bagdad au IXe siècle, âge d'or de l'Empire Abbasside. Ce nouvel opus signe ainsi la création d'un monde fascinant qui allie l'authenticité à l'imaginaire.

Cette exposition évènementielle et gratuite de 9 jours permettra aux visiteurs de découvrir plus de 70 oeuvres jamais encore présentées au public, commentées par les interviews d'artistes et complétés par des costumes et accessoires issus de la création du jeu Assassin's Creed Mirage.

Lors de moments dédiés, les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer une partie de l'équipe créative du jeu, parmi lesquels Jean-Luc Sala, Directeur Artistique et Salomé Strappazzon, Directrice Artistique Associée sur Assassin's Creed Mirage.

Le bureau d'un directeur créatif d'Ubisoft sera reconstitué pour l'occasion, afin de mieux partager ses recherches, ses inspirations et la méthodologie de son travail artistique.

Des visites guidées à l'attention d'un jeune public seront proposées par des médiateurs culturels de l'association franco-québécoise Fusion Jeunesse, afin d'amorcer ensuite des échanges avec l'équipe artistique sur place.

Au coeur d'un espace historique de plus de 200 m2, l'exposition permettra d'admirer la spectaculaire ville de Bagdad au IXe siècle, unique au monde par sa modernité, son raffinement, et sa diversité de cultures.

Les peintures numériques dévoileront également l'exceptionnel travail des artistes sur la lumière, ainsi que la palette d'ambiances et d'intensité qui empreignent les monuments et les personnages.

Un écran géant offrira un vertigineux survol de Bagdad aux visiteurs, au son de la majestueuse bande originale du jeu qui résonnera dans les lieux.

Jean-Luc Sala, Directeur artistique d'Assassin's Creed Mirage :

Lors de nos recherches sur la représentation de la ville au 9e siècle, notre premier constat a été qu'il ne restait plus rien de la Bagdad de cette époque. Cela a été autant un casse-tête qu'une chance pour nos équipes ! Nous avons pu être beaucoup plus créatifs, pour proposer une célébration de cette période architecturale de premier plan."

Jean-Jacques Launier, Président du musée Les Arts Ludiques :

Le jeu vidéo est pour moi ''l'Art total'' : il intègre le dessin, la peinture, la sculpture, l'écriture, l'animation, la mise en scène, la musique, la création d'univers entiers et de centaines de personnages par jeu, la conception d'un mode de jeu qui transcende l'interactivité. Aucune autre expression artistique n'intègre autant de disciplines créatives. La France se situe sur le podium mondial de cette dynamique artistique et culturelle, il est essentiel de rendre hommage à nos artistes."

Gabriel Bran Lopez, Président fondateur de Fusion Jeunesse :

Fusion Jeunesse a pour mission de faire découvrir aux jeunes des métiers inspirants et innovants. Avec Ubisoft, c'est l'univers de la création de jeux vidéo qui s'ouvre à eux. Quelle fierté de contribuer à cette exposition originale et ludique !"

Infos pratiques

Exposition "L'Art d'Assassin's Creed Mirage"

Du mercredi 4 au jeudi 12 octobre 2023, de 9h à 19h. Entrée libre.

Cour Mably - 4 rue Mably et Place des Grands Hommes - 33000 Bordeaux

Accès Tram B Grand Théâtre - à 400m de la Place Gambetta et 500m de la Place des Quinconces

Contact : ACMirageExpositionubisoft.com