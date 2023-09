Livre : Game Changers - La révolution des jeux vidéo Un ouvrage de référence rassemblant les 300 jeux, consoles et éditeurs qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo

Cet automne, Phaidon publie Game Changers : La Révolution des jeux vidéo, une anthologie consacrée à l'un des champs créatifs les plus importants de notre époque : le jeu vidéo. Ce livre retrace l'histoire des 300 événements qui ont fait l'histoire de l'univers des jeux vidéo, que ce soient les sorties de jeux ou de consoles ou l'activité d'éditeurs ou créateurs.

Game Changers : La Révolution des jeux vidéo célèbre l'art du jeu vidéo, des premiers jeux produits dans les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Depuis Nimrod, un jeu de morpion sorti en 1952, en passant par la révolution des jeux 2D des années 1980, jusqu'à la réalité virtuelle et le méta-verse de 2023, ce livre comprend plus de 700 images. Sélectionnées par un groupe d'experts de l'industrie vidéoludique, les entrées (classées de A à Z) sont accompagnées d'un texte informant le lecteur sur le jeu, son histoire et sa place dans la culture populaire au sens large. Cet ouvrage explore les nombreuses avancées technologiques et graphiques qui ont révolutionné notre façon de jouer : nouvelles technologies, gameplays innovants, graphismes inédits... Les entrées sélectionnées dans l'ouvrage marquent des tournants pour l'industrie ou présentent des oeuvres qui ont laissé une trace dans l'histoire des jeux vidéo.

Avec sa couverture blanche et brillante, le livre fait écho à une console de jeu. Un système de pictogrammes permet au lecteur de repérer les liens entre les entrées. Un glossaire, ainsi que des biographies de créateurs et de développeurs influents, posent un contexte plus global. Ce guide ultime sur l'art et l'histoire des jeux vidéo plaira aussi bien aux joueurs passionnés qu'aux joueurs occasionnels, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au design, à la culture populaire et aux innovations technologiques.

Titre : Game Changers - La révolution des jeux vidéo

Auteur : Collectif

Editeur : Phaidon

