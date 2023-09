Conférence sur la structuration de l'esport amateur en France Enregistrement de la conférence lors de la Gamers Assembly le 9 avril 2023 à Poitiers

Alors que l'esport amateur représente plus de 90%, voire 95% de la population des joueurs qui pratiquent l'esport selon Pierre Mc Mahon, beaucoup de problèmes se posent encore aujourd'hui quant à la représentativité des clubs amateurs et leur place dans l'écosystème esportif en France. Comment encadrer le parcours des joueurs amateurs ? Faut-il accompagner, former les dirigeants d'association en manque d'expérience ? Pourquoi les collectivités locales ne considèrent pas l'esport au même titre que les sports traditionnels ? Comment améliorer la communication avec les territoires ?

Pour répondre à ces questions, France esport a convié :

David Canestrari , président de l'association Project Conquerors, un club esport regroupant environ 300 personnes, président de l'Union des associations esportives de France et vice-président de la structuration de l'esport amateur au sein de l'association France esport.

, président de l'association Project Conquerors, un club esport regroupant environ 300 personnes, président de l'Union des associations esportives de France et vice-président de la structuration de l'esport amateur au sein de l'association France esport. Pierre Mc Mahon, Directeur général d'orKs Grand Poitiers, première association esportive en France à être associée officiellement à une collectivité territoriale.

La conférence est animée par Emmanuel Forsans, directeur général de l'AFJV (Agence française pour le jeu vidéo).

Pour aller plus loin

orKs Grand Poitiers : https://www.orks.fr/

Guide du Dirigeant d'Association Esportive : https://www.orks.fr/guide-du-dirigeant/

Livre blanc pour les clubs d'esport territoriaux : https://www.orks.fr/news-livre-blanc/

Project Conquerors : https://project-conquerors.com/

Union des associations esportives de France : https://discord.com/invite/ZPsk8umqbP

France esport : https://www.france-esports.org/

Pierre Mc Mahon : https://www.linkedin.com/in/pierremcmahon/

David Canestrari : https://www.linkedin.com/in/david-canestrari/

Enregistrement de la conférence lors de la Gamers Assembly le 9 avril 2023 à Poitiers.

Réalisation et diffusion live sur Twitch par EGS School