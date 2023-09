Nomination de Nicolas Audouin au poste de Directeur du campus parisien de Quest Education

Nicolas Audouin est nommé Directeur du Campus de Paris de Quest Education Group, qui opère à Lyon et à Paris les écoles d'enseignement supérieur Gaming Campus (Business, Art, Tech) et Guardia Cybersecurity School.

Nicolas Audouin est un professionnel chevronné dans le domaine de l'enseignement supérieur, avec une expérience de 12 ans chez HEC dont 4 ans en tant que Directeur des Etudes. Sa nomination chez Quest Education Group marque une étape importante de sa carrière, lui permettant de prendre des responsabilités accrues et de diriger des écoles spécialisées adressant des métiers d'avenir.

Nicolas Audouin a été séduit par la capacité de Quest Education Group à innover et à façonner l'enseignement supérieur en faisant bouger les lignes. La dimension internationale du poste a également motivé Nicolas Audouin à rejoindre l'aventure. Fort d'expériences au Canada et au Brésil pendant plus de deux ans, Nicolas Audouin souhaite contribuer à l'internationalisation du campus parisien en recrutant davantage d'étudiants étrangers.

En tant que Directeur de Campus, Nicolas Audouin pilote les activités du campus parisien du Gaming Campus et de Guardia Cybersecurity School et manage les équipes des pôles Développement, Pédagogie et Relations Entreprises & Employabilité. Il joue un rôle clé dans l'application de la stratégie du groupe tout en garantissant aux étudiants la meilleure expérience possible d'apprentissage et de campus. Selon lui, "chaque jour est une opportunité de donner une meilleure version de soi-même" alors c'est dans cette démarche qu'il accompagne l'amélioration continue du campus.

Nous sommes convaincus que l'arrivée de Nicolas Audouin chez Quest Education Group représente un véritable atout pour notre groupe. Son leadership et sa passion pour l'innovation contribueront à renforcer notre position en tant qu'acteur éducatif avant-gardiste"

déclare Valérie Dmitrovic, directrice générale de Quest Education Group.