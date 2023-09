Unity va modifier les conditions tarifaires de ses licences

A compter du 1er janvier 2024, nous introduirons un nouveau tarif au Runtime Unity basé sur le nombre d'installations de jeux. Nous ajouterons également le stockage d'actifs dans le cloud, les outils Unity DevOps et le Runtime d'IA sans frais supplémentaires aux formules d'abonnement Unity en novembre.

Comme beaucoup d'entre vous le savent, le moteur Unity est en fait constitué de deux composants logiciels importants : l'éditeur et le Runtime. Le Runtime Unity est le code qui s'exécute sur les appareils des joueurs et qui permet aux jeux Made for Unity de fonctionner à grande échelle, avec des milliards de téléchargements mensuels.

Nous introduisons un tarif pour le Runtime Unity qui est basé sur le nombre de téléchargements par les utilisateurs finaux. Nous avons choisi cette formule parce qu'à chaque fois qu'un jeu est téléchargé, le Runtime Unity est également installé. De plus, nous pensons qu'un tarif basé sur l'installation initiale permet aux créateurs de conserver les gains financiers continus provenant de l'engagement des joueurs, contrairement à un partage des revenus.

Seuils de revenus et d'installations

Les jeux devront s'acquitter de la redevance d'utilisation Unity si deux critères sont remplis : 1) le jeu a dépassé un seuil minimum de revenus au cours des 12 derniers mois, et 2) le jeu a dépassé un nombre minimum d'installations à vie. Nous avons fixé des seuils de revenus et d'installations élevés pour éviter d'impacter ceux qui n'ont pas encore réussi à s'imposer, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de payer la redevance tant qu'ils n'ont pas atteint un succès significatif.

Seuls les jeux qui atteignent les seuils suivants sont éligibles à la redevance Unity Runtime :

Unity Personal et Unity Plus : ceux qui ont gagné $200 000 USD ou plus au cours des 12 derniers mois et qui ont au moins 200 000 installations définitives du jeu.

Unity Pro et Unity Enterprise : Ceux qui ont réalisé un chiffre d'affaires de $1 000 000 USD ou plus au cours des 12 derniers mois et qui ont au moins 1 000 000 d'installations définitives du jeu.

