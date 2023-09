Plongez au coeur de leur création avec Ubisoft Bordeaux & Shiro Games dans le cadre d'Horizon(s)

Horizon(s), forum dédié aux acteurs du jeu vidéo, est ravi de vous ouvrir les portes de l'Opéra National de Bordeaux les 27 & 28 septembre 2023. Ce rassemblement exceptionnel offre cette année la possibilité aux amateurs, curieux et étudiants de découvrir une partie des coulisses du secteur à travers deux temps forts ouverts à tous.

Plongez dans l'univers des jeux vidéo avec des masterclass gratuites présentées par deux grands studios de la région, Ubisoft Bordeaux et Shiro Games :

Masterclass "Enrichir la création via la génération procédurale" par Ubisoft Bordeaux

Justin Leschiera, Cédric Coathalem, Antoine Raffy-Vion vous partageront les secrets de fabrication de plusieurs jeux vidéo d'Ubisoft Bordeaux et en particulier Assassin's Creed Mirage. Ils aborderont notamment comment la génération procédurale encourage la collaboration homme-machine pour redéfinir et accélérer les processus créatifs.

Opéra National de Bordeaux l Mercredi 27 septembre de 9h à 9h45

Inscrivez-vous gratuitement par ici.

Masterclass "Wartales - Comment construire un monde ouvert avec une petite équipe ?" par Shiro Games

Quentin Lapeyre, Game Director du studio bordelais Shiro Games, expliquera l'aventure traversée par sa petite équipe, pour créer un jeu au succès mondial en monde ouvert. Les coulisses du RPG Wartales mêlant action, aventure et stratégie vous plairont à tous les coups !

Opéra National de Bordeaux l Jeudi 28 septembre de 9h à 9h45

Pour s'inscrire, c'est gratuit et c'est par ici.

Lancez votre carrière dans le jeu vidéo

Soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole et en collaboration avec l'Agence Française pour le Jeu Vidéo (AFJV), le forum Horizon(s) proposera également un job dating avec les géants de l'industrie. L'occasion de rencontrer vos studios préférés (Ubisoft Bordeaux, Aboso, Shiro Games et Old Skull Games) pour des sessions de coaching et des opportunités d'emplois.

Accès libre et gratuit. Offres d'emploi disponibles ici. Fermeture des offres dimanche 17 septembre.

Pour plus d'informations : https://www.horizonsvideogames.com