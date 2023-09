Livre : Développer des jeux avec Godot4 et le langage C# Par Anthony Cardinale aux éditions D-Booker, avec la participation de Julian Murgia et de Gilles Roudière, contributeurs de Godot

Ce livre est l'outil idéal pour tester et prendre en main le moteur de jeu open-source Godot. Sa 2e édition propose l'utilisation conjointe du C# comme langage de script, rendue possible par la version 4, favorisant ainsi le passage d'un moteur de jeu à l'autre.

Ce livre explique de manière pratique comment créer des jeux à l'aide de l'outil de création libre multiplateforme Godot Engine dans sa version 4. Son objectif est d'initier tout à la fois à la conception de jeu et à l'utilisation du logiciel. Le langage de programmation utilisé est le C#, très populaire dans le secteur du jeu vidéo et désormais pleinement supporté par Godot. Après une introduction aux concepts de base et à la programmation en C#, le lecteur développera deux projets complets : un jeu 2D en vue de côté et un jeu 3D (type Monkey Ball). Il apprendra à créer un niveau, un personnage joueur, des objets interactifs, des ennemis ; il verra comment ajouter du challenge, des animations, des bruitages et, pour la 3D, comment modéliser des objets simples avec Blender et les importer dans Godot.

En constante évolution, Godot Engine est maintenu par une solide communauté de développeurs. Il prend en charge Vulkan et utilise les dernières techniques de rendu pour proposer des graphismes très poussés. Il permet de créer des jeux 2D et 3D (à l'aide de moteurs spécifiques) à destination des principales plateformes (PC, mobiles et consoles). Open-source, il peut être librement utilisé, analysé, modifié et adapté aux besoins de chacun.

Titre : Développer des jeux avec Godot4 et le langage C#

Auteur : Anthony Cardinale

Editeur : Editions D-Booker

