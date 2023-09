Gamecash et Smartoys, spécialistes dans le gaming, joignent leurs forces sur le marché du jeu vidéo

Gamecash, l'enseigne française spécialisée en Gaming d'occasion et Culture Geek annonce qu'elle a intégré le groupe franco-belge Smartoys/DLGamer.com. Acteurs depuis plus de 20 ans dans le secteur, les deux réseaux comptent aujourd'hui réunis une cinquantaine de points de vente, dont 21 en Belgique.

La fusion de deux acteurs majeurs pour devenir leader

En cédant dès le 8 septembre dernier 33 % de son capital à Smartoys/DLGamer.com, Gamecash a lancé un processus d'intégration qui va conduire l'entreprise franco-belge à détenir 90 % de l'enseigne angevine, à l'horizon 2025. Le réseau spécialisé Smartoys, qui dispose de plus de 25 ans d'expérience et 19 magasins en Belgique francophone, est un partenaire solide pour le Président Fondateur de Gamecash, Philippe Cougé :

Un simple coup d'oeil sur le maillage géographique des deux chaînes suffit à conforter notre forte complémentarité, sans compter l'ouverture possible de magasins sur d'autres territoires comme les Pays Bas, l'Italie ou encore l'Allemagne. Le réseau stratégique apporté par DLgamer.com (actif depuis 2003 sur le secteur digital, en contact étroit avec les principaux éditeurs de jeux vidéo) renforce encore davantage le lien entre les deux mondes du retail et du digital. En contrepied d'un secteur du jeu vidéo Européen qui subit de fortes turbulences, notre association innovante est un très bon signal."

Quant à Smartoys, l'acteur belge se félicite de cette acquisition progressive de l'enseigne française.

C'est un deal win/win : nous apportons la force de CLD pour l'approvisionnement en neuf ainsi que d'autres outils et services innovants. Gamecash vient avec une marque forte, une communauté de gamers très engagée et un savoir-faire en seconde main qui est l'un des meilleurs du marché. Nous créons par cette alliance inédite, un acteur incontournable du Gaming et de la Pop Culture en Europe ! Sky is the limit !",

commente Raphaël Pluta, CEO du groupe CLD/Smartoys.

Gamecash restera angevin, le siège historique installé à Beaucouzé étant conservé dans le cadre du projet de reprise. "Il est important pour moi de conserver les racines", insiste Raphaël Pluta.

Sensibiliser les consommateurs à l'écogaming

A un moment où les enjeux climatiques et inflationnistes se rejoignent, le secteur du jeu vidéo doit faire sa part ; ainsi les deux sociétés pionnières ont inventé l'écogaming. Un concept qui permet aux joueuses et joueurs de s'adonner à leur passion d'une façon plus économique et plus responsable grâce à des systèmes d'achat/vente optimisés, en boutique et online.

Gamecash est l'un des premiers acteurs de cette économie en instaurant dès 2003 sa vision du partage et de l'occasion. Nous proposons une gamme de produits d'occasion testés et reconditionnés à un prix accessible à tous et garantis 2 ans. En intégrant Smartoys, qui partage ces mêmes valeurs, nous allons renforcer nos actions en faveur d'une économie vidéoludique circulaire",

conclut Philippe Cougé.