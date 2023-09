Don't Nod : actualités line-up 2023 et calendrier des résultats semestriels

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a récemment dévoilé de nouveaux contenus tirés de ses prochains jeux.

Pour rappel, 2023 ouvre un cycle de lancements sans précédent, attendu comme générateur de croissance rentable et durable pour le studio.

Jusant

Présenté sur le stand Xbox de Microsoft lors de la Gamescom, Jusant a suscité un enthousiasme incroyable de la part des joueuses et des joueurs venus tester la démo. Jusant sera disponible le 31 octobre sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Il sera également disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie.

Banishers : Ghosts of New Eden

Le prochain action-RPG narratif du studio sortira le 7 novembre sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Après l'immense succès de Vampyr (+ de 2 millions de copies vendues), ce jeu marque une nouvelle étape dans le développement du segment de l'action-RPG.

Koira

Prochain titre développé par un studio externe (Studio Tolima) et édité par Don'T Nod, la sortie de Koira est prévue sur Steam en 2025.

Don't Nod fera un point sur son line-up lors de la publication des résultats semestriels 2023 prévue le lundi 16 octobre après Bourse.