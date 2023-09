Paris Games Week "Next Level" : Les 3 constructeurs mondiaux confirment leur présence lors du plus grand salon français du jeu vidéo

Du 1er au 5 novembre 2023, la PGW "Next Level" invite les passionnés de jeu vidéo dans 3 halls de Paris Expo - Porte de Versailles, à la rencontre des plus grands acteurs de l'écosystème gaming, dont les 3 constructeurs de consoles : Nintendo, PlayStation et Xbox.

PGW "Next Level" : Nintendo, PlayStation et Xbox de retour en 2023

Pour l'édition 2023, Nintendo, PlayStation et Xbox réaffirment leur attachement à la PGW et à ses communautés, en confirmant leur retour dans les allées du salon du 1er au 5 novembre 2023.

Aux côtés des éditeurs de jeu vidéo et des constructeurs PC, ces acteurs incontournables du jeu vidéo mondial souhaitent créer comme chaque année ce lien unique et festif avec leurs fans et permettre aux visiteurs de venir tester les nouveautés et jeux à venir, prendre en main les dernières consoles, à quelques semaines de Noël.

En fédérant en un lieu le meilleur du jeu vidéo, la Paris Games Week s'affirme plus que jamais comme l'événement de référence du secteur en France, et un actif incontournable pour l'industrie vidéoludique nationale, européenne et mondiale.

PGW "Next Level" : un salon ambitieux pour répondre aux attentes de tous les publics du jeu vidéo

Pour son édition "Next Level", la Paris Games Week reprend ses quartiers sur 3 halls de Paris Expo - Porte de Versailles, pour offrir au jeu vidéo, à toutes les communautés et à tous les univers qu'il fédère, à la hauteur de sa place dans les pratiques des Français.

La grande scène de la Paris Games Week pourra accueillir un public plus nombreux que l'an dernier, avec une programmation toujours plus ambitieuse proposant des tournois et compétitions d'esport parmi les plus suivis et attendus, en France et à l'international.

Les familles comme les enfants pourront vivre des expériences vidéoludiques inédites, jouer au sein de l'espace PGW Junior, découvrir l'univers du cosplay ou encore s'adonner aux joies du rétrogaming.

PGW "Next Level" un festival total : plus de cosplay, de cinéma, de livres, de sport, de shows, autour du jeu vidéo !

L'édition "Next Level" proposera une expérience renouvelée, s'élargissant à de nouveaux horizons sans renier l'ADN historique du salon, véritable référence dans le monde du jeu vidéo depuis désormais plus de 10 ans.

Plus que jamais, de nombreuses communautés de passionnés trouveront en la PGW le lieu où se rencontrer, échanger et partager des expériences autour de leurs univers favoris.

La billetterie de la Paris Games Week "Next Level" est ouverte. Le salon invite tous ses fans, les joueuses et joueurs à réserver vite leurs places, afin de ne pas rater cette édition destinée à surprendre et à marquer les esprits : un véritable festival du jeu vidéo et de la pop culture !

Paris Games Week "Next Level"

Dates : du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023

Soirée avant-première : mardi 31 octobre 2023

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles