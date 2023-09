Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Ingénieur du son Dans le jeu vidéo ou le cinéma d'animation, l'ingénieur du son est surtout amené à faire du sound design

Dans une oeuvre, qu'elle soit numérique ou non, le son tient une place fondamentale. L'immersion et l'illusion ne seraient absolument pas les mêmes si le son n'était pas de grande qualité. Il peut donner de la vie, de l'authenticité et de la dimension à une image animée, qui serait désespérément fade si elle restait muette. L'ingénieur du son habille donc l'image pour lui donner tout son sens. La même image n'aura pas le même effet si elle est habillée d'une musique guillerette de fête foraine ou d'une Nocturne de Chopin…

Mettre la vision du créateur en musique

L'ingénieur du son intervient dans toutes les phases de la production audio, de la prise de son au montage à l'aide d'un logiciel spécifique. Il assure la qualité sonore dans les productions cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques et musicales, et s'occupe des systèmes de sonorisation lors d'événements (concerts, congrès…). Il fréquente les studios d'enregistrement ainsi que les plateaux de tournage ou les salles de concert.

Niveau d'études : bac - bac +5

Salaire mensuel brut : variable selon la mission

Son travail consiste à restituer le son imaginé par les producteurs - et les musiciens -, mais aussi à apporter sa propre audace. Si l'essentiel de son activité se situe en postproduction, particulièrement quand il n'y a pas de captation en direct, il peut aussi être sollicité en préproduction pour aider à définir l'ambiance sonore d'une oeuvre. Certains créateurs ont une vision particulière des paysages sonores et savent précisément à quoi ils veulent que leur travail ressemble avant même le début du tournage. Des discussions approfondies peuvent avoir lieu entre un réalisateur et un concepteur sonore en amont du processus pour préparer ce qui viendra en postproduction. Différents films appellent différents styles de conception sonore. La meilleure conception sonore de film s'adapte au projet.

Avoir l'ouïe fine

En tant que technicien de postproduction, l'ingénieur du son monte, mixe et masterise les bandes sonores. Il peut aussi s'occuper de l'affectation du son aux images ou contenus vidéo (synchronisation audio-vidéo) et de l'insertion d'effets sonores et d'échantillons. Dans le jeu vidéo ou le cinéma d'animation, il est surtout amené à faire du sound design, c'est-à-dire de la pure création sonore, la captation directe étant inexistante. Il doit avoir un important bagage technique pour connaître les logiciels ad hoc, mais aussi maîtriser le bruitage (des pas sur du parquet ou du bois mort, du vent dans un arbre ou sur la banquise sont des sons très différents). Les spécialistes du bruitage, capables de restituer n'importe quel type de son, sont très recherchés.

Artiste et technicien en même temps, l'ingénieur du son est d'abord au service de la vision du créateur. Et si Beethoven était sourd (à 27 ans), un ingénieur du son a tout intérêt à avoir une ouïe fort acérée.

Qualités requises

Culture musicale

Sens du relationnel

Sens de l'organisation

Sens du détail

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels dédiés

Connaissance des médias audiovisuels

Connaissance de la production audiovisuelle

Art du bruitage

Interview de José Vicente

Ingénieur du son au Studio des aviateurs et intervenant à l'ESMA & CinéCréatis.

Être responsable du son dans une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie mettre en oeuvre tous les outils, toute sa compétence et son talent pour créer un univers sonore qui corresponde au plus près au scénario et aux souhaits du réalisateur. L'ingénieur du son est au service du film, mais il doit aussi en être un partenaire.

Prise de son en direct, bruitage, mixage ou création : peut-on tout maîtriser ? Peut-on être à la fois artisan et ingénieur, doué de sens pratique et théoricien de tout un univers sonore ?

Idéalement, oui, mais c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, on trouve le plus souvent des équipes au sein desquelles chaque membre a une "spécialité".

Qui sont vos interlocuteurs sur un film ou un travail audiovisuel ? Êtes-vous sollicité durant tout le pipeline de production, de la préproduction à la postproduction ?

Le réalisateur est l'interlocuteur privilégié de l'ingénieur du son. Dans le processus de réalisation, le travail de design sonore, le montage et le mixage sont très importants. Ils peuvent radicalement renforcer le propos du film, il est donc fréquent que le responsable son intervienne tout au long de la production, voire dès la préproduction.

Peut-on être sound designer ou ingénieur du son sans avoir d'excellentes notions en musique… et en informatique ?

De mon point de vue, non. Peut-on devenir chirurgien sans rien connaître à l'anatomie ?

D'un côté, les technologies actuelles permettent de créer et de restituer des ambiances voire des performances sonores très pointues ; de l'autre, les salles de cinéma très équipées se vident, la consommation audiovisuelle se fait de plus en plus sur PC ou même smartphone. Comment vous adaptez-vous à ces modes de consommation ?

C'est compliqué. Le cinéma offre un terrain de jeu idéal grâce aux possibilités du mixage multicanal et à la dynamique importante, que l'on peut exploiter au mieux. On peut passer du chuchotement à l'explosion sans difficulté dans une salle de cinéma. Sur un PC ou sur un téléphone, les conditions de restitution sonore sont très limitées, on doit donc prévoir un "plan B" pour que notre travail fonctionne aussi sur ses supports. Cela passe parfois par un remixage spécifique à ceux-ci.

Le télétravail convient-il à ce métier ?

Oui, bien sûr, ça fait un peu plus de travail, car ça suppose des allers-retours entre la prod et le studio. Personnellement, je préfère travailler le montage et le mixage en présence du réalisateur.

Quel film ou quelle oeuvre vous a donné envie de faire ce métier ?

Pas un film en particulier ; j'ai appris mon métier à la radio, qui raconte aussi des histoires uniquement avec le son et je suis venu petit à petit à l'image.

