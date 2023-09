La génération Z, la génération TikTok, arrive à l'âge adulte et est prête à perturber tous les secteurs, selon GlobalData

Au cours des dix prochaines années, jusqu'à 8,6 billions de dollars d'actifs seront transférés aux jeunes générations. Il s'agira du plus grand transfert de richesse et de pouvoir de l'histoire, alors que les "baby-boomers" prendront leur retraite et mourront, et que les jeunes cohortes prendront le relais avec des expériences, des hypothèses, des habitudes et des valeurs très différentes. La génération Z fait partie des principaux bénéficiaires de cette richesse. La génération TikTok arrive peut-être à l'âge adulte à un moment tumultueux, mais à mesure que sa sphère d'influence augmente, elle est prête à perturber tous les secteurs, selon GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l'analyse.

Le dernier rapport de GlobalData, "Generation Z in Tech, Media, & Telecom", examine en détail les attributs clés de la génération Z et leur impact sur les entreprises, les employés et les consommateurs, dans l'industrie des technologies, des médias et des télécommunications (.). Le rapport se concentre sur les domaines clés dans lesquels la génération Z interagit avec la technologie et l'influence : le lieu de travail, la maison et les loisirs. Il met également en lumière les principaux acteurs qui développent de nouveaux produits et services adaptés aux préférences de la génération Z.

Mike Orme, consultant au sein de l'équipe Thematic Intelligence de GlobalData, commente :

La génération TikTok arrive à l'âge adulte dans un monde de plus en plus bouleversé. La génération Z a des valeurs et des habitudes très différentes de celles des générations actuellement aux commandes et ses horizons économiques sont bien plus sombres que ceux de ses parents. Les tensions intergénérationnelles augmentent dans les pays développés à mesure que les populations diminuent et vieillissent. En Chine, la cohorte des jeunes urbanisés est radicalement en décalage avec la culture confucéenne sous-jacente et la tradition familiale. Cela représente un défi majeur pour le régime du président Xi, d'autant plus que plus de 20 % des jeunes diplômés sont au chômage ou sous-employés".

Dépassant les frontières nationales, la génération Z a un impact important sur l'espace numérique, informant les tendances en ligne et étant grandement influencée par elles. Même si de nombreuses générations utilisent les médias sociaux, c'est le domaine de prédilection de la Génération Z. En utilisant les médias sociaux, les membres de la Génération Z interagissent entre eux et avec les autres. Elle interagit quotidiennement avec des influenceurs en ligne. La culture des influenceurs a donné naissance à l'industrie de la publicité d'influence qui permet à des millions de personnes de gagner des salaires à six chiffres grâce à la création de contenu.

Amna Mujahid, analyste principale de l'équipe Thematic Intelligence chez GlobalData, commente :

Depuis 2020, la culture des influenceurs est entrée dans une nouvelle phase de maturité. Toute une génération d'influenceurs précoces part à la retraite et les plateformes de médias sociaux, telles que YouTube, ont mis en place des programmes de formation des créateurs pour former les influenceurs de demain. Avec la maturité croissante du secteur, les spectateurs sont plus critiques à l'égard de leurs relations parasociales avec les influenceurs. L'exclusion des créateurs nuisibles est monnaie courante, et les internautes exigent de nouvelles normes en matière de divulgation de la publicité. Par conséquent, les influenceurs doivent redoubler d'efforts pour prouver leur authenticité aux spectateurs. Cependant, malgré cette volonté de vérité et d'authenticité, de nouvelles façons de faire passer de la publicité dans la création de contenu continuent d'apparaître pour cibler la génération Z. Par exemple, la récente tendance à la ''désinfluence'' a commencé comme une réponse à la surconsommation, par exemple la mode rapide, mais s'est transformée en un autre moyen de vendre des produits et des expériences factices."

La dépendance à l'égard du monde numérique et le besoin de le relier aux réalités quotidiennes du monde physique est une tendance notable chez les membres de la génération Z. La génération Z exige des expériences immersives en matière d'achats, de travail, d'éducation et de divertissement. L'évolution vers un monde de plus en plus interconnecté ne ralentira pas et est particulièrement réclamée par cette génération qui a le numérique dans la peau.

Martina Raveni, analyste associée de l'équipe Thematic Intelligence de GlobalData, ajoute :

La technologie est au coeur du divertissement de la génération Z, et les entreprises qui veulent la séduire ne peuvent pas ignorer le monde virtuel et toutes ses possibilités. En effet, les jeux vidéo comme Fortnite, Minecraft et Among Us sont particulièrement populaires auprès de la génération Z, tout comme la pratique du streaming et du visionnage de contenus de jeux sur des plateformes comme Twitch et YouTube. Cette popularité du jeu parmi la génération Z se traduira naturellement par des la création de métaverses, car la génération Z exige une connexion accrue entre ses mondes physique et virtuel. En outre, les joueurs de la génération Z considèrent le monde virtuel comme un endroit où ils peuvent échapper au monde réel et être librement eux-mêmes, expérimenter leurs identités et créer de nouvelles relations".