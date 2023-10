Création Africa, un forum des industries culturelles et créatives Du 6 au 8 octobre à la Gaîté Lyrique et au CNAM, à Paris

Du 6 au 8 octobre 2023, Création Africa, le premier Forum des Industries Culturelles et Créatives (ICC) dédié à la production et à la circulation de la création artistique émergente, se déploie à Paris à la Gaîté Lyrique et au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Une initiative innovante destinée à mettre en lumière des acteurs issus de filières en plein développement : des séries TV, du cinéma d'animation, des univers immersifs (jeu vidéo, métavers et XR) et de l'édition (bande dessinée).

Acte de préfiguration de MansA, la future Maison des Mondes Africains, le Forum Création Africa est conçu comme une plateforme de rencontres, d'échanges d'expertises et de mise en valeur des talents. Il s'inscrit dans une démarche novatrice, cherchant à reconnaître les destins interconnectés de l'Europe et de l'Afrique. Porté par près de 1 000 partenaires à travers tout le continent africain et en France lors de la Saison Africa2020 et deux ans après le Nouveau Sommet Afrique France à Montpellier, ce mouvement se poursuit et se renforce avec Création Africa.

Premier salon de ce type en Europe, Création Africa a vocation à s'inscrire dans la durée ; les futures éditions se dérouleront de façon alternative entre la France et le continent africain pour devenir le rendez-vous incontournable des créateurs.

Organisée avec le soutien du ministère de la Culture et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), Business France, la Banque Publique d'investissement (Bpifrance) et l'Institut français, cette première édition sera l'occasion pour plus de six cents professionnels?de différentes nationalités - artistes-créateurs, producteurs, diffuseurs et capitaines d'industrie - de se rencontrer et d'échanger autour des enjeux de production, de filières et d'envisager de nouvelles façon de collaborer avec les entrepreneurs français et européens.

Une journée professionnelle, deux journées grand public

La première journée, vendredi 6 octobre, entièrement consacrée aux professionnels, a été pensée dans une logique de développement de marché. Une plateforme dédiée à la prise de rendez-vous, produite par Business France et la mise à disposition d'espaces réservés pour les professionnels et les partenaires de la Gaîté Lyrique, offriront un cadre propice à la mise en réseau entre entrepreneurs et créateurs africains et européens.

Les journées du samedi 7 et du dimanche 8 octobre, ouvertes au grand public, seront consacrées à la valorisation de la création contemporaine africaine. Le Forum Création Africa mettra en lumière les dernières tendances de ces mondes créatifs foisonnants, identifiées par l'équipe curatoriale emmenée par Michael Swierczynski et Karine Lagrange (consultants XR), Joëlle Epée Mandengue (Bilili BD Festival), Sidick Bakayoko (Paradise Game), Séraphine Angoula (Dakar Séries) et Gobelins Paris.

Le forum accueillera en particulier de nombreux temps forts :

Avant-première de la série Spinners, série sud-africaine portée par StudioCanal ;

Première sur grand écran de la série d'animation Kizazi Moto : Génération de Feu, dix courtsmétrages d'animation conçus par des artistes africains ;

Des programmes spéciaux autour de la réalité virtuelle ;

La présentation d'oeuvres réalisées spécifiquement à l'occasion du forum.

Un temps pour la réflexion

Partenaire de l'évènement, le Cnam, en collaboration avec l'Institut français, accueillera également en ses murs le 7 octobre une séquence d'échanges et de débats autour des enjeux du secteur des ICC, à destination du grand public et des créateurs, entrepreneurs et experts. Une journée conçue pour prendre de la hauteur, susciter les discussions et ainsi nourrir les idées et passerelles créatives de demain.

Retrouvez tout le programme du Forum sur : https://forumcreationafrica.culture.gouv.fr/