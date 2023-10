Implantation de Gaming Campus au coeur de Bordeaux

800 m2 dédiés aux nouvelles technologies

75 étudiants recrutés la première année, 500 à terme

Candidatures ouvertes pour la rentrée de septembre 2024

Une école ultra spécialisée qui vient compléter un tissu local de formations déjà riche

Après Paris et Lyon, Gaming Campus, lieu d'enseignement dédié à l'industrie du jeu vidéo, annonce son ouverture prochaine à Bordeaux. L'objectif est d'être au plus près de la demande des étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine et de former des experts correspondant aux besoins spécifiques des entreprises du territoire. Pour Valérie Dmitrovic, cofondatrice et DG de Gaming Campus, ouvrir un nouveau campus à Bordeaux était "un choix naturel au vu des besoins de recrutement exprimés par les entreprises" ; soulignant également à quel point le jeu vidéo façonne la manière dont nous racontons des histoires, interagissons avec le monde numérique et nous divertissons.

Le développement de Gaming Campus en Nouvelle-Aquitaine traduit l'engagement de l'écosystème à cultiver le talent et l'innovation au sein de l'industrie du jeu vidéo. Bordeaux, avec son histoire riche et sa passion pour l'art, est le lieu parfait pour accueillir nos écoles"

détaille-t-elle.

Les jeux vidéo représentent un chiffre d'affaires de 300 milliards de dollars en 2022. L'industrie française du gaming a signé un nouveau record en 2022, avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros (soit une progression de +1,6 % par rapport à l'année précédente), selon le bilan dressé par le SELL (syndicat des éditeurs de logiciels de loisir). Plus de 23 000 salariés devraient rejoindre cette industrie dans les 8 années qui viennent dont 16 500 seront issus des formations initiales[1].

Au plus proche des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, 3ème région jeux vidéo en France

Gaming Campus s'installera dans un campus en plein centre-ville de Bordeaux. L'objectif est de faciliter l'accès aux étudiants via les multiples offres de transports en commun tout en étant au plus près des entreprises bordelaises du numérique.

La Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région française en termes d'offres d'emploi dédiées à l'industrie du jeu vidéo ; il est donc naturel que les écoles clés du secteur, comme Gaming Campus, s'y implantent"

explique Emmanuel Forsans, Président AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo).

Marie-Charlotte Ynesta, déléguée générale SO· Games, salue également le lancement du Gaming Campus à Bordeaux :

SO· Games est une association clé dans le développement et la représentation du secteur du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Forte de plus de 85 membres professionnels actifs, notre association est un pilier incontournable de l'industrie locale. Nos studios sont reconnus pour la qualité de leurs productions (Asobo Studio, Ubisoft Bordeaux, Shiro Games, Headband Club, Nova-Box, Umanimation, Tower Five, …). Tous accordent beaucoup d'importance à la formation ainsi qu'à la possibilité de recruter localement et se réjouissent donc de l'implantation du Gaming Campus à Bordeaux."

La Nouvelle-Aquitaine, de région historique du gaming à Silicon Valley du jeu vidéo

Pour Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, l'implantation du Gaming Campus à Bordeaux est une excellente nouvelle car cela contribue à développer l'industrie du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine ; d'autant plus que la région est historiquement une place forte du jeu vidéo :

Le tissu du jeu vidéo bordelais, initié en partie par Kalisto et Nicolas Gaume en 1990, a permis l'essor de véritables success story comme Ubisoft Bordeaux, Asobo ou Shiro Games mais aussi la création d'une multitude de studios indépendants dans toute la région (Angoulême, Poitiers ou Limoges). Notre ambition est de faire de Bordeaux la Silicon Valley Française du jeu vidéo."

Des diplômes reconnus par l'Etat et les 200 entreprises partenaires

Les 3 écoles du Gaming Campus (Business, Tech, Art) sont accessibles post-bac. Les diplômes de niveau Bac+5 délivrés par Gaming Campus sont reconnus par l'Etat Titre RNCP niveau 7. Les 16 formations délivrées ont été pensées par des experts de l'éducation, du jeu vidéo et les entreprises du secteur dans l'objectif de maximiser l'employabilité des étudiants.

Gaming Campus a été conçue main dans la main avec les entreprises du secteur du jeu vidéo. Les programmes d'apprentissage sont co-construits et ajustés en temps réel avec les entreprises partenaires. Ils intègrent toutes les compétences et connaissances spécifiques à l'industrie du jeu vidéo et des arts numériques. François Demange, chef de projet chez Apperture témoigne :

Les technologies de réalité virtuelle et immersive évoluent rapidement. Cela nécessite de faire l'acquisition de compétences nouvelles, parfois peu enseignées. Gaming Campus est une des rares écoles à proposer un MSc spécialisé en réalité augmentée et immersive. En participant à l'élaboration des programmes, nous contribuerons, à notre niveau, à la bonne implantation de l'école à Bordeaux."

Tout au long de leur formation, les étudiants ont de multiples opportunités pour rencontrer des professionnels, développer leur réseau, et ainsi booster leur employabilité.

Candidatures ouvertes pour la rentrée de septembre 2024

75 places seront disponibles en septembre 2024. L'école Gaming Campus est accessible post-bac. Il est également possible de candidater en admissions parallèles après un Bac+1, +2, +3. Le mode d'admission est court, basé sur l'échange et valorise le projet professionnel des étudiants autant que le parcours scolaire. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes pour la rentrée de septembre 2024 (candidature en ligne).