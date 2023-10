TapNation, éditeur de jeux mobiles, célèbre aujourd'hui une étape exceptionnelle de sa croissance à Times Square : plus d'un milliard de téléchargements

L'éditeur et développeur français de jeux mobiles, TapNation, a atteint plus d'un milliard de téléchargements sur l'ensemble de son portfolio de jeux.

Le portfolio de TapNation comprend notamment Ice Cream Inc, téléchargé plus de 230 millions de fois, Thief Puzzle et Giant Rush.

Un milliard de téléchargements, cela reste difficile à imaginer, surtout quand on pense au chemin qui nous y a menés ! Ce succès a été rendu possible grâce au travail de toute notre équipe, mais aussi grâce aux outils et processus que nous avons développés en interne pour autonomiser et accompagner nos employés",

déclare Hervé Montoute, PDG et co-fondateur de TapNation.

"Dès le premier jour, nous étions convaincus que le jeu vidéo ferait partie intégrante du domaine de l'IA, ce pourquoi nous avons tout de suite inclus des systèmes de prédiction et des pipelines de machine learning chaque fois que nous le pouvions. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de nos joueurs et nous avons hâte de continuer à leur offrir des expériences de jeu incroyables."

2023 a été une année phare pour TapNation. Elle a été reconnue comme finaliste du meilleur développeur aux PGC Awards 2023 et a également été sélectionnée pour faire partie du prestigieux programme French Tech 120. Au coeur de tout ce succès se trouve bien entendu toute l'expertise et la créativité de l'équipe de l'entreprise.

TapNation est avant tout un groupe de personnes talentueuses et passionnées. Nous avons une culture d'entreprise forte, où nos employés s'épanouissent et progressent au sein de l'univers du jeu",

commente Igor Zabukovec, co-fondateur et CTO de TapNation.

"Nous sommes également profondément ancrés dans la technologie et l'IA, avec des ingénieurs issus d'horizons différents. Nous sommes une équipe vraiment internationale avec plus de 13 nationalités représentées - notre marché est mondial, alors notre équipe l'est aussi !"

De par son ethos axé sur la technologie, TapNation continue d'intégrer les dernières avancées de l'IA dans ses pipelines, notamment ChatGPT et la segmentation des utilisateurs en temps réel. L'approche de développement agile de l'entreprise lui permet de créer rapidement des prototypes, lui garantissant ainsi que ses jeux gardent une longueur d'avance.

Nous fonctionnons comme un laboratoire, où nous devons créer et prototyper rapidement - non pas en termes de mois, mais en semaines",

poursuit Zabukovec.

"Notre équipe tech est construite suivant ce principe. Cela comprend donc les data scientists, mais aussi nos développeurs Unity, backend et SDK - tout le monde !"

Le regard porté vers l'avenir, TapNation a des objectifs ambitieux pour 2023 et au-delà. Elle tient à poursuivre le développement de jeux faits pour les joueurs, donnant la priorité aux besoins et préférences de sa base de fans fidèles.

Tout en conservant une attention particulière sur les dernières avancées technologiques, TapNation compte bien continuer à développer son panel d'outils de pointe pour atteindre son prochain jalon de 5 milliards de téléchargements.