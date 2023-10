Paris Games Week 2023 : L'édition "Next Level" se dévoile

La Paris Games Week Next Level dévoile les premiers éléments de sa programmation. Du 1er au 5 novembre 2023, le plus grand festival français du jeu vidéo vous invite à une célébration de l'univers vidéoludique, riche en découvertes, en nouveautés et en expériences immersives.

Le meilleur du jeu vidéo à portée de main

Fidèle à son ADN, la PGW Next Level proposera à ses visiteurs de tester le futur du jeu vidéo, en découvrant les meilleurs titres parus ou à venir sur PC et consoles en cette fin d'année 2023.

Pour cette édition, les plus grands éditeurs de l'industrie seront présents, tels que Bandai Namco, Nintendo, Plaion, PlayStation, Square Enix, Ubisoft, Bethesda, Capcom, Xbox et Warner Bros. Entertainment.

Dans l'attente du line-up complet des éditeurs, la PGW 2023 confirme d'ores et déjà une partie des jeux jouables sur le salon.

Sur le stand Bandai Namco : les jeux issus d'anime et mangas cultes seront mis à l'honneur avec Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, avec pour la première fois, les voix françaises officielles de l'anime Sand Land l'adaptation de l'oeuvre d'Akira Toriyama et Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Les joueurs pourront se défier entre amis sur Tekken 8, le nouvel opus de la saga iconique.

Sur le stand Ubisoft : la célèbre franchise Assassin's Creed fait son grand retour à la PGW avec la présence de son dernier titre, Assassin's Creed Mirage. En exclusivité française, Prince of Persia The Lost Crown sera jouable en amont de sa sortie, prévue le 18 janvier 2024. Les amateurs de jeux de course pourront quant à eux se livrer à des sessions endiablées de The Crew Motorfest. Enfin, sur la scène centrale d'Ubisoft, le public enflammera le dancefloor grâce à Just Dance 2024 Edition !

Sur le stand Plaion : joueurs et joueuses de tous les âges seront les bienvenus, avec des jeux pour tous les goûts. Au programme, les très attendus Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name et Like a Dragon : Infinite Wealth de Sega seront jouables pour la première fois par le public français. Chanteurs en herbe ou aspirant rockstars pourront s'affronter sur le tout nouveau Let's Sing 2024, qui sort en cette fin d'année. Seront également jouables les titres Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload, Sonic Superstars, Granblue Fantasy : Relink et Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged.

Sur le stand Warner Bros. Entertainment : le reboot qui réinvente la saga culte du jeu de combat, Mortal Kombat 1, sera jouable. L'occasion également pour les visiteurs de s'affronter au cours du championnat de France de Mortal Kombat 1.

Sur l'espace PlayStation : retrouvez Square Enix avec pour la première fois jouable en Europe, Final Fantasy VII Rebirth, la nouvelle histoire très attendue du remake Final Fantasy VII acclamé par la critique.

Sur l'espace Xbox : venez tester Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online (Bethesda) et Microsoft Flight Simulator ainsi que de nombreux autres jeux & animations qui seront révélées prochainement.

Sur le stand Arc System Works : sera jouable Guilty Gear Strive, Under Night In-Birth2, River City : Rival Showdown, Double Dragon Collection

Célébration du jeu vidéo "à la française", l'Espace Jeux Made in France fera son retour avec une surface dédiée de 600 m². Pas moins de 23 studios et éditeurs, parmi lesquels Amplitude Studios, Don'T Nod, Focus Entertainment et Microids, y présenteront plus de 30 jeux emblématiques de la création hexagonale. Entre autres, les joueurs et joueuses pourront tester Banishers : Ghosts of New Eden (Focus Entertainment x Don'T Nod), attendu pour le 13 février 2024, Jusant (Don'T Nod) disponible le 31 octobre 2023, Flashback 2 (Microids) disponible le 16 novembre 2023, Lysfanga : The Time Shift Warrior (Sand Door Studio), ou encore Under The Waves (Parallel Studio).

Les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations en matière d'équipement gaming, grâce notamment à la présence de la marque Samsung. Ils auront l'opportunité d'accéder à un écosystème de produits riches qui répondent aux besoins des gamers : moniteurs, stockages, PC, tablettes, smartphone et TV.

L'univers PC sera représenté par des acteurs d'envergure dont Aorus, la marque gaming de Gigabyte, société leader dans le domaine des composants et matériels de jeu sur PC et Asus ROG (Republic Of Gamers), n°1 des ventes d'ordinateur grand public et gaming en France, qui prend une nouvelle fois part à la Paris Games Week et réserve de nombreuses surprises à venir.

L'accessoiriste JBL participera également avec sa marque de casque gaming JBL Quantum pour une expérience la plus précise et la plus immersive.

La Scène PGW en partenariat avec la Fnac

Pour la deuxième édition consécutive, les visiteurs pourront découvrir la Scène PGW x Fnac offrant cette année 1 800 places assises. Celle-ci réservera une programmation électrisante : compétitions Esports, avec notamment les finales de la Predator Cup et du Fnac Gaming Tour, et animations et démonstrations en présence de nombreux streamers Twitch se succéderont tout au long de la semaine.

Cette grande scène PGW x Fnac accueillera par ailleurs des finales de compétitions esport majeures :

Durant l'avant-première, le mardi 31 octobre : La Coupe des Etoiles (Riot Games / Webedia), première compétition officielle féminine de League of Legends en France.

Le mercredi 1er novembre : La Banque Postale Coupe de France (Riot Games / Webedia), compétition qui rassemble toute la communauté League of Legends française.

Le dimanche 5 novembre : Le Capcom Pro Tour sur Street Fighter 6 (Capcom / Webedia) avec les 8 meilleurs joueurs de ce tournoi mondial.

En plus de ces compétitions à vivre en direct du salon, EVA (Esports Virtual Arenas) revient avec sa nouvelle arène nomade de plus de 500m2 dans laquelle les joueurs et joueuses sont immergés à la fois physiquement et virtuellement. À cette occasion, la finale de La Coupe de France EVA 2023 aura lieu à la Paris Games Week samedi 4 novembre.

Toutes les communautés du jeu vidéo réunies

La PGW, c'est aussi un espace de rencontre et d'échange pour toutes les générations, toutes les communautés, et tous les passionnés de jeu vidéo et de pop culture.

Les familles pourront découvrir le jeu vidéo ensemble et partager des moments vidéoludiques conviviaux sur l'espace PGW Junior. Différents jeux à destination de tous les âges y seront jouables, à l'instar de Jumanji : Aventures Sauvages et du jeu Paw Patrol World - la Pat'Patrouille (Bandai Namco)

Pour les amateurs de cosplay, Imagin'Con réunira sur son stand, et dans les allées du salon, des talents d'envergure nationale, européenne et internationale. Pour clôturer cette édition 2023, la finale de la PGW Cosplay Championship, la compétition française de cosplay, prendra place le 5 novembre sur la grande scène PGW x Fnac.

L'association MO5 qui fête ses 20 ans cette année, sera de nouveau présente avec son espace rétrogaming pour vous transporter à travers plus de 50 ans d'histoire du jeu vidéo. Cette célébration du rétrogaming sera marquée pour la première fois, par une vente aux enchères PGW qui proposera le dimanche 5 novembre, plusieurs lots incluant anciennes consoles et jeux collector.

Cette année la PGW se vivra également sur Twitch ! Durant toute la durée du salon des créateurs passionnés rythmeront vos journées, avec pour la première fois, la présence d'un invité d'honneur, Kameto qui présentera son contenu exclusif !

La Paris Games Week Next Level s'annonce comme le rendez-vous incontournable de tous les passionnés de gaming au sens le plus large. Une chose est sûre : cette édition n'a pas fini de vous surprendre !

Paris Games Week "Next Level"

Dates : du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023

Soirée avant-première : mardi 31 octobre 2023

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles

Billetterie : en ligne