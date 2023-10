La bourse JV - Rapport d'activité et nouveau financement participatif

Voici le dernier rapport annuel de la Bourse Jeux Vidéo qui effectue sa quatrième rentrée, avec six nouveaux boursier-es soutenu-es par l'initiative et qui se prénomment Alicia, Lou-Anne, Younes, Alexandre, Teddy et Roman. Quant au nouveau rapport, il est tout beau, on en est très fier-es, il fait 27 pages et résume un an d'activité de la Bourse Jeux Vidéo. Cliquez directement sur l'image pour le télécharger.

Nous lançons en parallèle un nouveau financement participatif afin de pouvoir soutenir les 19 boursier-es qui sont dans le dispositif aujourd'hui. C'est la première fois que nous en lançant un à cette période de l'année, car nous ne disposons présentement que de 17% du budget pour financer l'année scolaire qui arrive, donc votre soutien est précieux. Le budget global est estimé à 261 300€ pour financer toute l'année à venir. Nous vous invitons à prendre connaissance du document car il précise comment le budget est réparti.

Soutenir la Bourse Jeux Vidéo via la nouvelle campagne Helloasso

Et si vous préférez bénéficier d'un RIB, n'hésitez pas à nous contacter si question, et nous vous remercions de votre soutien apporté là, comme celui que vous avez manifesté précédemment autour du projet de Bourse Jeux Vidéo.

Mickaël Newton