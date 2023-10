L'événement gaming for sidaction est de retour pour une 3e saison

Gaming for Sidaction est de retour pour une troisième saison du 20 au 22 octobre 2023 en direct de l'Espot Paris. En partenariat avec Game One, l'événement rassemble plus de 40 streamers et streameuses pour collecter des dons au profit de la lutte contre le sida. Gaming for Sidaction est à suivre sur les chaînes Twitch des différents participant·es et pour la première fois, sur celle de Sidaction qui sera animée depuis l'Espot par des animateur·ices dédié-es. Au programme : défis ludiques, showmatchs, talk-shows et autres surprises !

Organisé autour du thème de l'amour sous toutes ses formes, Gaming For Sidaction 2023 veut aborder sans tabou les questions relatives à la sexualité et l'identité de genre mais aussi sensibiliser le grand public aux enjeux de la santé sexuelle. Des animations et émissions dédiées à ces thématiques sont proposées tout au long du week-end avec l'aide d'expert·es sur ces sujets et des intervenant·es de Sidaction pour répondre aux questions des viewer·euses. La sensibilisation et la prévention en matière de santé sexuelle nous concerne tous·tes et représente un levier puissant pour lutter contre le VIH.

Partenaire historique de l'événement, Game One renouvelle son soutien pour cette nouvelle édition. Rendez-vous le mercredi 18 octobre dans l'émission #Teamg1 et le mardi 17 octobre dans l'émission Level One pour en savoir plus sur la saison 3 de Gaming for Sidaction ! Retrouvez également les personnalités phares de la chaîne tout au long du week-end sur Twitch et sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de l'événement.

Pour cette troisième édition, Women in Games France prête main forte à Sidaction pour défendre la parité et lutter contre le cyberharcèlement. Women in Games France mène des actions de visibilisation des personnes de genre marginalisé (femmes, personnes non binaires et transgenres) et de sensibilisation des acteur·rices du secteur à l'inclusion et à l'égalité. Plusieurs streameuses du réseau de l'association seront présentes sur un poste dédié et vont ainsi se succéder au cours de ce week-end de générosité pour Sidaction.

En 2022, l'événement Gaming for Sidaction a collecté plus de 170 000 euros.

Nous sommes fier·es de pouvoir compter sur les streamers et streameuses engagé-es à nos côtés avec leurs communautés qui se montrent généreuses envers la lutte contre le sida et les combats contre les discriminations. Grâce à cette mobilisation, Sidaction peut renforcer son action en faveur des programmes de recherche scientifique, médicale et de prévention du VIH et des associations d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France comme à l'international",

déclare Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

Sidaction peut aussi compter sur : Intel, Quantic Dream, Streamrunner, 505 Games, Squishmallows, Bethesda, Justin Bridou, Full Life et Turtle Beach / Roccat qui s'engagent pour cette saison de Gaming for Sidaction en offrant des lots tout au long du week-end !