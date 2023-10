Meet & Build 2023 - L'événement de l'industrie du jeu vidéo belge Les 26, 27, 28 octobre 2023 au Quai10 - Charleroi (Belgique)

Le Meet & Build est le rendez-vous annuel du secteur du jeu vidéo en Belgique. L'événement a été créé en 2015 pour coïncider avec l'ouverture de l'espace de jeu vidéo du Quai10, un centre culturel qui propose quatre salles de cinéma, une brasserie et un espace gaming unique en Belgique offrant une curation de jeux vidéo - essentiellement indépendants - chaque mois. La volonté de la Ville de Charleroi (et de son bourgmestre Paul Magnette) de promouvoir ce médium, ainsi que ses acteur·rice·s et les écosystèmes locaux, wallons et belges, a contribué à la naissance de la toute première conférence B2B en Belgique.

Pour cette 8e édition, la France sera pays invité d'honneur. En collaboration avec l'Ambassade de France en Belgique, une importante délégation de professionnel·le·s français·es constituée d'éditeurs, de studios, d'écoles et de clusters professionnels participera à l'événement.

Tout d'abord, lors de nos Rencontres Internationales du jeudi 26 octobre, nous permettrons aux différentes associations professionnelles et représentants des écoles françaises de présenter leurs activités et échanger avec leurs homologues belges et internationaux. Les studios français et d'autres pays issus du programme de coproduction européen SpielFabrique pourront également présenter leurs projets en vue de collaborations avec les studios belges. Une application de prise de rendez-vous ainsi que deux espaces de meetings seront à disposition des participant·e·s. Enfin, la journée se terminera avec une table ronde dans laquelle participera des représentants institutionnels français du secteur, suivie d'une réception pour tous·tes les participant·e·s.

Le vendredi 27 octobre, lors des Rencontres Business, les studios belges participants cherchant des investisseurs pourront rencontrer plusieurs éditeurs français tels que Microids, Arte France, Plug In Digital, Ishtar Games, Shiro Games, Playdigious et bien d'autres.

Enfin, un grand nombre de professionnel·le·s de l'industrie française présenteront des conférences en anglais le samedi 28 octobre, à savoir : Pia Jacqmart - Creative Director à Lightbulb Crew, Teddy Kossoko - Fondateur de Masseka et Gara, Mélissandre Monatus - Professionnelle du marketing & de la communication, Philippe Dessoly - Directeur artistique à Mr Nutz Studio, Guergana Guintcheva - Professeur de marketing à l'EDHEC Business School, Stéphane Rappeneau - CFO/Creative producer à Jamaste/Hawkswell Studios, et bien d'autres. Enfin, l'événement se clôturera avec un Live Twitch de 16h à 20h dans l'une des salles de cinéma qui accueillent nos conférencier·ère·s. Les streamers et streameuses belges et français·es joueront aux jeux vidéo présentés lors du Meet & Build en compagnie de leur créateur·rice·s.

Programme des 3 jours

Jeudi 26/10 : Rencontres Internationales

Présentations d'associations professionnelles, de studios, de prestataires de services, d'écoles de différents pays tels que le Québec, Brésil, Allemagne, France, Suisse, Espagne, Pologne, République tchèque…

Vendredi 27/10 : Rencontres Business

Rendez-vous business avec plus de 20 éditeurs et investisseurs belges et internationaux, des pitchs inversés d'investisseurs, des sessions de pitching venant de start-ups et le plus important, un networking drink pour clôturer la journée.

Samedi 28/10 : Conférences

Des conférences en anglais avec plus de 20 d'orateur·rice·s internationaux·ales, dans 4 salles à thématiques : Art & Créativité - Tech & Production - Business & Marketing - Culture & Société.

Tickets

Nous proposons un tarif avantageux aux prix Early Bird. Attention, ils sont limités au 100 premiers tickets le jeudi et 200 premiers tickets le samedi.

Rencontres Internationales (26/10)

Normal : 40€ (50€)

Etudiant : 30€ (40€)

Conférences (28/10)

Normal : 20€ (25€)

Etudiant : 15€ (20€)

Plus d'infos : https://meetandbuild.eu/tickets/