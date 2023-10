Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Ingénieur informatique et multimédia Systèmes informatiques, programmation, animation 3D : rien ne doit lui échapper

L'ingénieur multimédia est une ou un professionnel doté d'un solide bagage interdisciplinaire, qui connaît et applique les outils informatiques tant pour la création de contenu que pour son traitement, son stockage, sa recherche et sa transmission. En effet, l'ingénierie multimédia est un domaine de l'ingénierie qui résulte de la combinaison des disciplines et des pratiques du génie informatique, de l'électronique et des télécommunications, avec un contenu multimédia. L'ingénieur multimédia oeuvre donc là où la convergence des technologies de l'information, des communications et des moyens audiovisuels joue un rôle clé.

Le terrain de jeu : l'interaction

Parmi les domaines qui font appel à ses talents, on trouve les médias. Il travaille sur les concepts, protocoles, technologies, plateformes et outils impliqués dans le développement de services multimédias sûrs et fiables, et sur leur diffusion à travers les différents types de réseaux de communication.

Informations métier

Niveau d'études : bac +5

Salaire mensuel brut : 3 000 - 5 000 € et plus selon expérience

Le développement d'environnements virtuels - notamment la réalité virtuelle - est aussi un terrain de " jeu " sur lequel les qualités professionnelles d'un ingénieur informatique et multimédia sont très recherchées. Ce sont des technologies qui permettent des développements importants dans différents contextes d'application : jeux vidéo, visites virtuelles, visualisation scientifique, conception et fabrication, médecine (notamment la télémédecine), formation, entre autres. Tout ce qui peut constituer des systèmes hautement interactifs et en 3D.

Plus généraliste qu'ultraspécialiste

Un ingénieur multimédia est amené à articuler le travail d'autres ingénieurs, très spécialisés. Il doit donc être doté de connaissances pointues dans de nombreux domaines, en plus d'avoir un excellent sens du management et de pouvoir fournir à chacun un cahier des charges précis. L'architecture des systèmes informatiques, la programmation, l'animation 3D, les moteurs de jeux vidéo, les secrets du Web : rien ne doit lui échapper. Des notions juridiques, notamment autour des questions de propriété intellectuelle, font également partie de son bagage.

Alors que la révolution numérique n'en finit pas de faire évoluer les entreprises et les industries, les ingénieurs dotés de bonnes connaissances en informatique et en multimédia sont assurés de trouver du travail.

Qualités requises

Grande maîtrise de l'informatique

Connaissance des logiciels multimédias

Très bon sens de l'analyse

Sens du management

Acquis de fin d'études

Conception et réalisation de systèmes multimédias interactifs

Gestion de projets, management

Interview de Hippolyte Guillemeteau

Titulaire d'un DUT en informatique, il a suivi la formation d'ingénieur informatique et multimédia au Cnam-Enjmin. Il a rejoint Eytos, qui développe une solution d'assistance aux techniciens de maintenance en réalité augmentée.

Le terme d'ingénieur en informatique est assez vaste. Pouvez-vous nous préciser ce que regroupe l'ingénierie informatique et multimédia ?

Le secteur d'ingénierie "informatique et multimédia" demande d'abord de comprendre le mot multimédia, qui se définit par une technique intégrant sur un même support des données de différentes natures (son,texte, image), consultables de manière interactive. C'est donc sur l'interactivité des produits que l'informatique de notre formation vient prendre son sens. On y retrouve l'étude des technologies liées aux médias, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les technologies immersives et la conception 3D, sans oublier celles plus classiques utilisées dans les applications et jeux vidéo que l'on croise tous les jours.

Quelles sont les principales problématiques auxquelles vous êtes confronté, entre la complexité des technologies et la nécessité de délivrer des solutions qui s'adressent au grand public ?

Une des problématiques concerne les délais liés à l'exploitation des technologies innovantes. La recherche et la formation sur une nouvelle technologie peuvent prendre du temps, et les solutions ne pas exister. Il faut trouver les spécialistes afin de vulgariser, rendre accessible le sujet, mettre en place de la documentation pour d'autres ingénieurs. Il faut aussi réussir à se mettre à la place du grand public afin de développer pour lui, ce qui est difficile quand notre quotidien est dédié à une constante réflexion sur le sujet.

Les technologies et les médias sont en constante évolution. Comment entretenez-vous vos connaissances ?

Pour moi, le plus important est de rester informé sur toutes les nouveautés par les réseaux sociaux ou les médias traditionnels et numériques. Les jeux vidéo ou l'actualité témoignent souvent de ces évolutions. Certaines innovations comme le métavers ou les cryptomonnaies sont critiquées par le grand public sur leur mise en place, mais restent intéressantes sur le plan technique, et peuvent inspirer d'autres évolutions dans le futur. Il faut surtout être capable de proposer des technologies actuelles et nouvelles à son client, pas nécessairement de tout maîtriser dans l'immédiat.

Quels sont les secteurs à la recherche d'ingénieurs informatiques et multimédias ? Qu'apporte l'apprentissage en entreprise ?

Les entreprises des secteurs du Web, de la simulation, des jeux vidéo, des métavers, de la réalité augmentée ou virtuelle, ou encore de l'animation sont autant de secteurs qui peuvent être intéressés par nos compétences. Le choix des entreprises est très ouvert pour l'alternance au sein de la formation et offre l'expérience de projets réels dans un environnement professionnel. Nous obtenons une maîtrise de la gestion de projets et de l'humain sur un plan plus long qu'un projet étudiant. Apprendre auprès de professionnels qualifiés, qu'importe leur domaine d'expertise, est également un énorme avantage. Enfin, cela permet d'avoir une conscience professionnelle, des garanties d'embauches ou de pouvoir rester dans son entreprise de formation. Les employeurs apprécient de voir que nous ne sommes pas exempts d'expérience.

Peut-on résumer cette formation et ce métier en disant qu'il s'agit d'être un ingénieur polyvalent, capable de faire le lien entre les contraintes technologiques complexes et les exigences du marketing ?

Être ingénieur, c'est répondre à des problèmes de conception de produits ou de processus tout en sachant gérer les moyens et les ressources à disposition. Le marketing est une compétence parmi d'autres. Dans mon cas, il s'agit surtout de devenir connaisseur des technologies utilisées dans beaucoup d'entreprises et d'être polyvalent, capable de s'adapter face aux contraintes.

Guide 2023 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2023 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 6,95 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres de stage et d'emploi d'ingénieur informatique et multimédia, programmeur de jeux vidéo