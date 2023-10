Le SFPN en faveur de la régularisation de l'IA : L'Europe prépare l'AI Act, première loi globale sur l'IA dans le monde

Alors que l'Europe se prépare à mettre en place l'AI Act, la toute première loi globale sur l'intelligence artificielle, le Syndicat Français des Professionnels du NoCode (SFPN) affirme son soutien à cette initiative. Cette régulation de l'IA marque un pas décisif vers la création d'IA "responsables" et sécurisées, permettant de prévenir de nombreux dangers potentiels liés à cette technologie émergente.

Pierre Launay, Président du SFPN, exprime clairement la position du syndicat :

Nous croyons fermement en la nécessité de réguler l'intelligence artificielle pour la rendre bénéfique à la société tout en minimisant les risques. L'AI Act de l'Europe est un exemple à suivre, et nous applaudissons cette démarche."

C'est dans ce contexte que le SFPN organise le NoCode Summit, l'événement mondial majeur consacré au NoCode. Cette année, le thème principal du sommet, qui se tiendra les 10 et 11 octobre à Station F, est l'intelligence artificielle. Les professionnels, innovateurs et entrepreneurs du NoCode se réuniront pour explorer les opportunités et les défis de l'IA, ainsi que pour discuter des moyens de promouvoir une IA éthique et responsable.

L'IA et le NoCode, bien que distincts, se complètent parfaitement. Le NoCode démocratise l'accès à la technologie, permettant à tous de créer des applications sophistiquées sans compétences en codage, grâce à des intégrations d'IA telles que la reconnaissance vocale ou la vision par ordinateur. Cependant, cette synergie n'atteindra son plein potentiel que si l'IA est régularisée. Le SFPN soutient cette régulation pour assurer que cette alliance offre des opportunités d'innovation sans compromettre la sécurité, l'éthique et la confidentialité des données.