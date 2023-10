Don't Nod renforce son équipe de direction Benoît Gisbert Mora est nommé Directeur Général Adjoint - Agathe Monneret rejoint le Groupe en tant que Directrice Administratrice et Financière

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de développement et d'édition de jeux vidéo, annonce une évolution de son comité exécutif qui vient renforcer le management global du Groupe.

Ainsi, Benoît Gisbert Mora, Directeur Administratif et Financier depuis près de 7 années au sein du Studio est nommé Directeur Général Adjoint. Il aura pour mission d'accompagner le Président Directeur Général, Oskar Guilbert, dans les fonctions organisationnelles du Groupe et dans la formalisation de la stratégie de développement. En remplacement de Benoît Gisbert Mora, Agathe Monneret, a rejoint les équipes en tant que Directrice Administrative et Financière.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général, de Don't Nod, déclare :

Au nom du Conseil d'Administration et de l'ensemble des talents, je me réjouis de la nomination de Benoît, qui vient consacrer son implication au sein du studio. Je suis convaincu qu'il continuera de contribuer très fortement à la poursuite du développement de Don't Nod.

C'est avec enthousiasme que nous accueillons Agathe au sein des équipes. Ses multiples expériences dans l'industrie du divertissement et sa capacité démontrée à conduire des opérations de développement et d'amélioration de la performance seront de solides atouts pour accompagner l'évolution de Don't Nod."

Agathe Monneret

Diplômée d'HEC Paris, Agathe était jusqu'alors Directrice Administrative et Financière d'Unique Héritage Média qu'elle a intégré en 2018. Au cours de cette expérience, elle a notamment contribué à la structuration et à la croissance du Groupe spécialisé dans l'Edutainment et a pris part avec succès au rachat de Disney Hachette Presse en 2019. Auparavant, Agathe a accompagné plusieurs entreprises dont The Walt Disney Company et Amazon. Enfin, Agathe a débuté sa carrière chez Air France ou elle a occupé différents postes au sein de la Direction financière pendant près de 15 ans.

Benoît Gisbert Mora

Diplômé d'un Master spécialisé en gestion globale des risques de Kedge Business School, Benoît a rejoint Don't Nod en 2017 et a participé activement à la structuration du Groupe ainsi qu'au processus d'introduction en Bourse du studio en 2018. Benoît a démarré sa carrière en banque d'affaires où il a acquis de solides compétences en analyse financière, avant de rejoindre une startup dont il a accompagné la croissance et la structuration pendant près de 5 ans en qualité de responsable administratif et financier.