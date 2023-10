Game Changers 2023 - Le rendez-vous pro du jeu vidéo inclusif par et pour les professionnel.les et les étudiant.es Le samedi 28 octobre de 13h à 18h - À Station 45, siège du groupe Novaxia - 45 rue Saint-Charles 75015 Paris

Pour la troisième année consécutive, l'association Afrogameuses donne rendez-vous aux acteurs et actrices du jeu vidéo avec "Game Changers", un rendez-vous unique dédié à l'inclusivité dans le JV, par et pour les professionnel.les et étudiant.es de l'industrie. Le 28 octobre prochain et à quelques jours de la Paris Games Week, membres de l'association et acteurs clés prendront leurs quartiers à La Station 45, un siège social innovant qui accueille des structures à impact, porté par Novaxia, le leader du recyclage urbain (75015 Paris).

Au programme, une après-midi rythmée par des prises de parole inspirantes et des table-rondes incarnées par des personnalités investies et engagées pour un jeu vidéo plus inclusif. Pour la première fois, plusieurs ateliers seront proposés afin de combiner réflexions et pratiques. L'événement sera également l'occasion de présenter le tout premier conseil d'administration d'Afrogameuses et les grands enjeux des prochains mois.

Les multiples aspects du jeu vidéo dans un concentré de conférences et ateliers

Les prochaines semaines placent la capitale au centre de la culture gaming et de tout un écosystème en évolution. Afrogameuses apporte également son engagement avec la troisième édition de "Game Changers", destinée aux (futurs) talents de l'industrie. La démarche de l'association est avant-tout de mettre en avant des role models plus diversifiés et qui apportent des éclairages complémentaires sur les enjeux du jeu vidéo, partageront leur expérience métier, tout en donnant des conseils concrets pour se projeter et trouver sa place dans l'écosystème.

Pitcher une idée de jeu vidéo, monter son studio, se professionnaliser dans le streaming, souligner la diversité des jeux afro-caribéens, ou encore développer son réseau pro … autant de sujets qui seront abordés, notamment par des acteurs reconnus d'Ubisoft, XboX, Twin Drums ou Plug In Digital.

Le programme complet

13h - 13h30 - Lancement avec le nouveau CA d'Afrogameuses et présentation de Novaxia

12h30 - 14h15 : Entretien avec Natidja Mze

Natidja Mze, Games Lead / Xbox

Lâm Hua / Journaliste Tech / Gaming

Eddy Celestine / Business Developer / Plug In Digital

- Atelier 1 - Comment j'ai monté mon studio JV - Farhanaz Elahee "Joy", CEO / Purple Meadows

15h35 16h20 : "Eau Secours", un jeu sur la crise de l'eau en outre-mer

Samora Curier , UX designer et co-créatrice du jeu

- Atelier 2 - Comment développer et entretenir son réseau professionnel JV - Carles Déau, Designer & entrepreneur

Lox2lajungle, Amelitha, Laukinawa, Gaël Level

- Atelier 3 - Introduction au métier de Concept Artist - Emilie Rinna, Freelance concept designer

17h35 - 18h20 : Composing African inspired sounds for the Wagadu Chronicles (conférence en anglais)

Marcus Zierhofer, composer

- Atelier 4 - Leadership & prise de parole - Joëlle Dago-Serry, Coach et journaliste

Caroline de Chantérac, directrice du pôle culture / Sparknews

Mickaël Dellova, senior player experience design

Sybil Collas, directeur créatif

Carl Tamakloe, chargé de développement de séries TV / Ubisoft

- Atelier 5 - Apprendre à pitcher son projet de JV - Mourdjen Bari, Game designer

Afrogameuses mène tout au long de l'année diverses actions pour favoriser l'insertion professionnelle des minorités dans le jeu vidéo, à travers des sessions de coaching carrière avec des recruteurs spécialisés et des actions de sensibilisation avec les studios et structures de l'industrie.

Informations pratiques

Date : samedi 28 octobre 2023

Lieu : siège du groupe Novaxia, 45 rue Saint-Charles 75015 Paris

Tarifs : Early bird (jusqu'au 15/10) : 8 euros / tarif normal : 15 euros

Inscription obligatoire en ligne : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-game-changers-23-le-rdv-pro-du-jeu-video-inclusif-718505117147

Transports : métro 6 : Bir-Hakeim et Dupleix, métro 10 : Charles Michels, bus 42 : rue Rouelle, bus 30 : Bibliothèque A. Chedid