League of Legends - Wild Rift atteint 1 milliard de dollars de dépenses, à peine trois ans après son lancement

D'après le nouveau State of Gaming Report émis par Data.ai, le spécialiste de l'analyse des données d'applis mobiles, le jeu de bataille en ligne League of Legends - Wild Rift vient de dépasser le seuil du milliard de dollars US d'achats in-game, rejoignant ainsi un club très fermé d'applications ayant réalisé de tels gains au cours de la vingtaine d'années d'existence du marché des applis mobiles.

Les jeux mobiles continuent de séduire les consommateurs. Ils représentent 56 % du marché des jeux en 2023, soit 2,7 fois plus que les jeux sur PC/Mac.

Pour la France, les classements reflètent une grande variété. La version mobile de Monopoly, Monopoly Go se trouve en tête des téléchargements, avec le jeu puzzle Royal Match en deuxième place. Le multijoueur en ligne Roblox est en 4ème place, et le jeu d'obstacles Subway Surfers est en 6ème, malgré avoir été lancé en 2012.

On les retrouve dans un ordre différent dans le classement des utilisateurs actifs : Roblox (1er), Subway Surfers (4ème), Monopoly Go (5ème) et Royal Match (7ème). Bonne nouvelle pour les amateurs de Pokémon, Pokémon Go, qui chasse les Pokémons dans la réalité augmentée, se trouve en 6ème place, devant le jeu de stratégie Clash of Clans en 10ème.

Les jeux de puzzle et de société restent également les plus gros générateurs de revenus en France - mis en évidence par Candy Crush Saga (2ème), Monopoly Go (4ème), Royal Match (5ème). Pour sa part, Pokémon Go passe en 9ème, soit une hausse de 16 places par rapport à l'étude précédente.