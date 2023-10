Le Conseil d'Administration de Women in Games France s'agrandit, ainsi que les rôles attribués aux membres du Bureau

Le 13 juin dernier, les membres adhérent·es de Women in Games France, association professionnelle qui oeuvre pour plus de mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France, ont élu leur Conseil d'Administration pour les deux années à venir.

Dans la continuité, le CA a élu son nouveau bureau, qui s'enrichit de rôles et de missions inédites qui vont dans le sens d'une plus grande professionnalisation et d'une meilleure structuration de la gestion des projets en interne, et des membres actif·ves.

Morgane Falaize , Directrice associée de Minuit Douze, conserve son rôle de Présidente.

Harmonie Freyburger , Talent Project Manager au sein d'Ubisoft conserve son rôle de Vice-Présidente.

Maud Bleu , Team Lead Customer Support, conserve son rôle de Trésorière.

Anna Bressan , Directrice artistique freelance et enseignante, devient Secrétaire.

Florent de Grissac , Fondateur et CEO du studio Casus Ludi, devient Administrateur.

Alice Doussin , Junior Game Designer au sein de Virtuos, devient Administratrice.

Christine Kev , Référente Pédagogique au NECC, devient Coordinatrice du pôle Esport de l'association.

, Référente Pédagogique au NECC, devient Coordinatrice du pôle Esport de l'association. Daphnée Zouankouan, Graphiste / Illustratrice freelance et Créatrice de contenu sur Twitch, devient Coordinatrice du pôle Twitch.

Les membres du Conseil d'Administration n'ont jamais été aussi nombreux·euses, et cela coïncide parfaitement avec la multiplication des actions de l'association et la volonté de structurer davantage les différents pôles : Esport, Twitch, Expertes, Métiers, Ressources ou encore Education.

Grâce à la diversité des parcours et des profils de chacun·e, les plus de 3000 membres de la communauté de Women in Games France pourront bénéficier d'encore plus d'actions et de ressources qui leur permettront de se sensibiliser aux enjeux de la mixité, d'enrichir leurs réseaux et de développer leurs compétences peu importe leur domaine d'expertise, leur séniorité et leur statut.

Pour en savoir plus sur les objectifs et le programme envisagé de ce nouveau mandat, rendez-vous jeudi 12 octobre de 18h45 à 19h45 sur le serveur Discord de Women in Games France pour un Q&A avec Morgane Falaize, Anna Bressan, Daphnée Zouankouan et Christine Kev.

Je suis ravie de présenter le nouveau CA de Women in Games France, une équipe dévouée et passionnée qui est est particulièrement engagée dans la promotion de l'égalité des genres dans l'industrie du jeu vidéo.

Nous avons déjà de grands projets en perspective pour les 2 années à venir. Nous allons renouveler notre programme de mentorat, notre cycle d'ateliers et les rencontres inspirantes pour favoriser l'échange de connaissances et le réseautage.

Nous continuerons de créer des opportunités uniques pour nos membres pour leur permettre de se faire remarquer ainsi que leurs projets, et de participer activement aux discussions du secteur.

Nous développerons également de nouvelles ressources pour accompagner les acteurs du secteur, entreprises comme institutionnels, dans leur engagement à favoriser un environnement inclusif, diversifié et équitable pour toutes et tous. Nous sommes impatient·es de collaborer avec nos membres et partenaires pour réaliser cet objectif ambitieux !"

Morgane Falaize