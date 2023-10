Microsoft annonce l'arrivée d'Activision Blizzard King dans l'équipe Xbox

Aujourd'hui, Microsoft est heureux d'annoncer officiellement la finalisation de l'acquisition d'Activision Blizzard.

Activision Blizzard est l'éditeur de certaines des franchises les plus jouées et les plus appréciées de l'histoire des jeux sur consoles, PC et mobile. De Pitfall à Call of Duty, de World of Warcraft à Overwatch, de Candy Crush Saga à Farm Heroes Super Saga, leurs studios ont repoussé les limites du jeu vidéo pour les fans du monde entier. Les équipes Xbox sont donc extrêmement heureuses de les accueillir pour, ensemble, faire rêver les joueuses et les joueurs en créant de nouveaux mondes et de nouvelles histoires, y compris sur mobile, en streaming sur le cloud et plus encore.

Vous pourrez retrouver sur le Xbox Wire français et sur le site officiel de Microsoft des informations supplémentaires sur cette acquisition, notamment les communications aux employés de Phil Spencer et Bobby Kotick, ainsi que des vidéos et illustrations.