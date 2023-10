Video Game Masters : Le nouveau rendez-vous vidéoludique du Forum des images tous les deux mois

Après Tout'anim, qui explore les arcanes du cinéma d'animation, voici un tout nouveau rendez-vous, dédié à l'art vidéoludique : Video Game Masters. Conçues et animées par Marine Macq (spécialiste du concept art des jeux vidéo et directrice de la galerie Gamma), ces master class s'inscrivent dans une démarche d'histoire de l'art à destination du grand public.

Au fil de ces cinq rencontres annuelles, à retrouver tous les deux mois, un·e artiste du game design partagera sa méthode de travail, ses relations avec l'imaginaire du cinéma, exemples à l'appui. En partenariat avec l’éditeur Pix'n Love et la galerie d'art Gamma, des reproductions papier d'œuvres d'art réalisées par l’invité·e seront spécialement vendues et dédicacées à l’issue de chaque rencontre.

Première séance des Video Game Masters : Marine Macq reçoit le directeur artistique et illustrateur Gobert pour une rencontre spéciale character design de jeu vidéo !

Gobert, de son vrai nom Antoine Tabouret-Loudeac, est un artiste breton qui côtoie autant le monde du jeu vidéo que celui de la bande dessinée ! Issu de l'école des Beaux-Arts de Liège, l'illustrateur et character designer est biberonné aux mangas japonais avant d'être éduqué aux codes de l'illustration européenne. Connu pour son univers fantasy peuplé de paladins et de chevaliers en armure, Gobert aime se présenter comme un explorateur de mythes et de légendes médiévales oubliés, propices à être modernisés par le dessin. Dans la lignée de l'artiste américain Mike Mignola (Hellboy), il joue sur le langage des formes pour styliser ses personnages et leur conférer un caractère unique. Son processus de création mêle par ailleurs outils traditionnels et numériques afin de libérer l'expressivité du trait, au coeur de ses réflexions graphiques. Gobert est l'actuel directeur artistique de Crown Gambits, le jeu narratif en cours de production du studio indépendant Wild Wits.

À l'occasion de sa masterclass, le directeur artistique Gobert vous propose une carte blanche entièrement consacrée au character design de jeu vidéo ! Processus de création, développement d'un langage des formes et des couleurs, maîtrise des outils de dessin traditionnels et numériques ou encore sources d'inspirations esthétiques et littéraires, l'artiste vous explique comment donner naissance à des personnages iconiques et stylisés.

Tarifs : Plein 7,2 € ; Réduit : 5,80 € ; Moins de 14 ans : 4,50 € ; Carte UGC Illimité : 5 € ; Préférentiel : 4 €

