L'Indie Games Club - Winter Edition, c'est vendredi 24 novembre

Les Indie Games Club reviennent à Bliiida, en compagnie de l'association East Games qui fédère et accompagne les professionnels du jeu vidéo dans la Région Grand Est depuis 2016. Le concept est simple ; faire découvrir et faire tester des jeux vidéos indépendants dans une ambiance conviviale favorisant l'échange et les interactions entre les acteurs du milieu, les passionnés et les curieux. L'occasion de découvrir des titres novateurs, parfois méconnus, et de passer un moment agréable seul, en famille ou entre amis, un verre et une manette à la main !

À quoi s'attendre ?

The Tartine's Show, par Flying Oak Games

Incarnez une tartine acrobate et impressionnez votre audience dans ce jeu développé pour la Playdate. Disponible sur ... Playdate.

Sqroma, par Woum

Un puzzle game dans lequel "la mort n'est qu'un outil". Disponible sur Steam Et sur Switch.

Une nouvelle démo de Last Moon, par Sköll Studio

Un magnifique action-RPG actuellement en développement à Metz. Pourquoi c'est bien ? Les images parlent d'elles-même.

La sélection 2023 de l'Indie Game Contest

Une poignée de jeux indépendants audacieux et originaux, soigneusement sélectionnés par East Games. Puzzle game, roguelike, stratégie, visual novel ... il y en aura pour tout le monde !

Plus d'informations