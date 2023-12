Classement des applis gaming en France en octobre 4 jeux nouveaux se retrouvent aux 4 premières places des plus fortes augmentations de téléchargements

Dans son rapport mensuel sur les applis gaming, Data.ai, le spécialiste de l'analyse et du conseil sur les données d'applis mobiles, note le démarrage foudroyant des versions mobiles de Gacha Life 2, Dungeon Hunter 6, Watermelon Game - Monkeyland et Oh My Dog.

Ces jeux ont connu les plus fortes augmentations de téléchargements en France au mois d'octobre. Roblox reste 10e des plus fortes augmentations de téléchargement (et 7e des applis gaming les plus téléchargées) en France :

Bonne nouvelles pour les amateurs d'anime, Gacha Life 2 est également 1er en nombre absolu de téléchargements en octobre en France (et dans le monde).

Monopoly Go se maintient à la 2e place (et 2e également en termes de revenus in-app) en France :