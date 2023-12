Rencontre avec Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia Jeudi 14 décembre 2023 à 17h15 au Forum des images, Paris - Rencontre animée par Antoine Rigaud, chercheur en Animation et Game Studies - Entrée gratuite

La série Prince of Persia (Brøderbund, 1989), créée par Jordan Mechner, marque un tournant dans l'histoire du jeu vidéo et de son rapport au cinéma, en employant la rotoscopie, afin de donner aux animations une qualité cinématographique. La série joue encore un rôle déterminant dans le développement de l'animation en trois dimensions avec l'opus Prince of Persia : Sand of Time (Ubisoft, 2003) en systématisant l'usage de transitions entre les animations 3D. Jordan Mechner a ensuite écrit le scénario de l'adaptation cinématographique du jeu, Prince of Persia : The Sand of Time (Mike Newell, 2010).

À la croisée des jeux vidéo et du cinéma, il scénarise et dessine aussi des bandes dessinées : après avoir participé aux adaptations en roman graphique de Prince of Persia (First Second, 2008), Jordan Mechner a créé Templier (Akileos, 2019) ou encore une adaptation contemporaine du Comte de Monte Cristo illustrée par Marco Alberti (Delcourt, 2022), et la série historique Liberté (Delcourt, 2023), illustrée par Etienne Leroux et Loïc Chevalier.

À l'occasion de la publication récente de sa bande dessinée autobiographique Replay (Delcourt, 2023), Jordan Mechner revient sur son parcours et sur son art de cheminer entre dessin, animation, cinéma et jeux vidéo.

Rencontre animée par Antoine Rigaud (chercheur en Animation et Game Studies).

Durée : 45 minutes.

Entrée gratuite. Réservation fortement recommandée.

Suivi d'une séance de dédicace de sa bande dessinée autobiographique Replay.

