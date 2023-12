Luna, le service de cloud gaming d'Amazon, est désormais disponible en France, en Italie et en Espagne Luna a connu une année passionnante : le service de cloud gaming a célébré son premier anniversaire aux Etats-Unis et est devenu disponible pour les clients du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Canada

Aujourd'hui, nous sommes ravis de proposer Luna aux joueurs de France, d'Italie et d'Espagne, offrant ainsi à un plus grand nombre de clients la possibilité de jouer à des jeux comme ils regardent des films - en ligne, sans appareils onéreux ni longs téléchargements.

Luna est lancé en France, en Italie et en Espagne avec les mêmes fonctionnalités qu'aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, et avec une collection de jeux variée. Que vous souhaitiez sauter dans le Battle Bus et jouer à Fortnite avec vos amis, ou que vous vouliez profiter de jeux grand public, de classiques rétro ou de titres "AAA", vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant pour jouer ! Vous pouvez jouer à Luna sur n'importe quel appareil pris en charge, y compris les appareils de streaming Fire TV, les PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, les appareils mobiles Android et certains téléviseurs intelligents de marque Samsung et LG.

Les mêmes offres exceptionnelles pour les membres Prime

Tout comme dans les autres pays, les membres d'Amazon Prime en France, en Italie et en Espagne peuvent désormais jouer à Fortnite, Trackmania et à une sélection de jeux sur Luna sans frais supplémentaires. Les membres Prime peuvent également connecter leurs comptes Ubisoft à Luna pour jouer à certains jeux PC Ubisoft qu'ils possèdent déjà, ou acheter de nouveaux jeux et commencer à y jouer immédiatement.

Des abonnements pour tous

En plus de jouer avec l'offre Prime, les clients peuvent souscrire à différentes options d'abonnement, chacune leur donnant accès à un large éventail de contenus de jeu supplémentaires :

Luna+ : Notre bibliothèque la plus vaste et la plus diversifiée, Luna+ comprend des jeux de tous genres - action, aventure, classiques et plus encore, avec des favoris comme Team Sonic Racing, Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom et Batman : Arkham Knight. Les abonnés Luna+ ont également accès aux mêmes avantages sur Luna que les membres Prime, y compris l'accès à Fortnite et la possibilité de jouer aux jeux PC Ubisoft qu'ils possèdent sur Luna. Luna+ est disponible au prix de 9,99 € par mois. Vous pouvez essayer Luna+ gratuitement pendant 7 jours.

Ubisoft+ : Accédez aux derniers titres d'Ubisoft dès leur sortie, y compris le dernier succès Assassin's Creed Mirage et le prochain jeu Avatar : Frontiers of Pandora. Les abonnés ont également accès à un large catalogue de jeux parmi les franchises les plus populaires d'Ubisoft telles qu'Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. L'abonnement Ubisoft+ est disponible au prix de 17,99 € par mois.

Jackbox Games : Disponible uniquement sur Luna, l'abonnement mensuel Jackbox Games à 4,99 € comprend des jeux de type "party game" comme Quiplash, Trivia Murder Party et Drawful.

Manette Luna

La manette Luna est conçue et optimisée pour Luna. Elle se connecte directement aux serveurs cloud de Luna par Wi-Fi pour réduire la latence de jeu. Grâce à la technologie Cloud Direct, vous pouvez passer en toute transparence d'un écran compatible à l'autre (d'une TV équipée d'un Fire TV Stick au téléphone portable, par exemple), sans appairage ni configuration supplémentaire. La manette Luna est désormais disponible en France, en Italie et en Espagne au prix de 69,99€.

Jeux sur Fire TV

En plus de Luna, nous sommes ravis d'annoncer que nous améliorons l'expérience Fire TV pour les utilisateurs en France, Italie et Espagne avec une nouvelle destination unique pour tout ce qui concerne les jeux. "Jeux" sur Fire TV rassemble les meilleurs jeux et contenus liés aux jeux pour Fire TV, en un seul endroit. Pour commencer à utiliser "Jeux" sur Fire TV, sélectionnez l'onglet dans la barre de navigation de votre Fire TV, ou accédez à la section "Jeux" sous l'onglet Rechercher de votre Fire TV. À partir de là, vous pouvez associer des manettes, parcourir des jeux et vous lancer dans la partie.

Plus d'informations