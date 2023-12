Développez les capacités créatives de votre organisation Tables rondes, conférences, ateliers - Inscription gratuite - Jeudi 30 novembre 2023 de 9h30 à 17h - Pantin

Le jeudi 30 novembre 2023 de 9h30 à 17h, le CERAG et la Fabrique de la créativité organise une journée pour partager leurs résultats, perspectives et applications de recherches sur les capacités créatives des organisations (CCO) au Campus de GEM Paris.

La Fabrique de la créativité, un réseau de 9 chercheurs coordonnée par Guy Parmentier, professeur à Grenoble IAE et au CERAG sur le projet de recherche CCO financé par l'Agence Nationale de la Recherche.

Des invités de plusieurs secteurs d'activités d'activité viendront témoigner sur leurs pratiques pour développer les capacités créatives de leur organisation

Pascal Gueugue , directeur de la Fédération des Musique Métalliques

, directeur de la Fédération des Musique Métalliques Benjamin Sabbah , directeur général de Worldcrunch

, directeur général de Worldcrunch Florence Cariou , director Ecosystems & Expertise chez Engie

, director Ecosystems & Expertise chez Engie Nabil El Dirani , directeur de l'entreprise de l'ESS Les Relais Solidaires

, directeur de l'entreprise de l'ESS Les Relais Solidaires Yassine Ininou, enseignant-chercheur à l'université de Caen, ancien de Bosch MoP

Animée par 8 enseignants-chercheurs :

Guy Parmentier (Université Grenoble Alpes/CERAG), Florence Jeannot (INSEEC), Emilie Ruiz (Université Savoie Mont Blanc), Bérangère Szostak (Université Paris Saclay), Séverine Le Loarne (Grenoble Ecole de Management), Maxime Mellard (IAE de Lille), Romain Rampa (ETS Montréal), Romain Gandia (Université Savoie Mont Blanc)

Lieu : GEM Campus Paris - 183 avenue Jean Lolive - 93500 Pantin

(Metro : Eglise de Pantin)

Programme

09h00-09h30 - Accueil

09h30-10h00 - Les capacités créatives : définition et enjeux

Guy Parmentier

10h00-10h45 - Table ronde : Ouvrir les organisations et socialiser les idées

Benjamin Sabbah, Pascal Gueugue, Emilie Ruiz et Romain Gandia

11h00-11h15 - Pause

11h15-11h45 - Découverte des résultats de recherche sur les capacités créatives (session poster)

11h45-12h45 - Table ronde : Equiper la créativité et gérer les idées

Florence Cariou, Nabil El Dirani, Yassine Ininou, Séverine LeLoarne et Maxime Mellard

Pause Repas

14h00-15h30 - Atelier créatif : développez les capacités créatives de votre entreprise !

Animé par les chercheurs de la Fabrique de la créativité

15h30-15h45 - Pause

15h45-16h45 - Mesurer les capacités créatives de votre entreprise

Bérangère Szostak, Florence Jeannot et Guy Parmentier

Inscription et programme détaillé

Inscription gratuite et ouverte à tous avant le 23 novembre