Secteur des jeux vidéo : Le Conseil de l'UE protège sa dimension culturelle et créative Le Conseil a approuvé le 24 novembre 2023 des conclusions sur le renforcement de la dimension culturelle et créative du secteur européen des jeux vidéo

Le secteur des jeux vidéo fait partie intégrante de l'écosystème des industries culturelles et créatives. Il interagit avec d'autres secteurs et dispose d'un grand potentiel pour transmettre des contenus culturels et mettre en valeur la richesse de la création, du patrimoine et de l'histoire de l'Europe.

Parallèlement, l'industrie des jeux vidéo est un secteur économique en plein essor, comme le prouve le fait que les recettes du secteur des jeux vidéo dans l'UE étaient, en 2020, 4,3 fois plus élevées que celles de la musique numérique et 1,8 fois plus élevées que celles de la vidéo à la demande.

Le secteur des jeux vidéo apporte des avantages tangibles en termes de création d'emplois (en particulier chez les jeunes), de contribution au PIB, de créativité, de recherche et développement et d'innovation. Il représente également la diversité sociale et la pluralité, favorisant ainsi des changements sociaux positifs.

Les jeux vidéo représentent la créativité et l'innovation européennes, et il faut faire plus pour aider l'industrie à se développer et à rester compétitive. "

Ernest Urtasun i Domènech, ministre espagnol de la culture

Afin d'exploiter le potentiel considérable des jeux vidéo pour la culture, l'économie et la société, le Conseil invite les Etats membres à :

soutenir la dimension créative et culturelle des jeux vidéo, y compris l'utilisation des données du patrimoine culturel dans le processus créatif et la protection des droits de propriété intellectuelle

aider les entreprises européennes de jeux vidéo à se développer, à innover et à accéder au financement

attirer et retenir les talents parmi les professionnels du jeu vidéo sur le marché de l'emploi européen

promouvoir le jeu responsable et garantir un environnement en ligne sûr pour les jeux vidéo

Le Conseil invite également la Commission à

promouvoir l'égalité dans le secteur des jeux vidéo afin de garantir l'équilibre entre les hommes et les femmes et l'égalité de rémunération

encourager les coproductions transfrontalières de jeux vidéo entre les Etats membres

soutenir la coopération avec d'autres industries culturelles et secteurs de l'économie européenne

renforcer la compétitivité des entreprises européennes de jeux vidéo, en particulier des PME

Contexte

Les conclusions du Conseil sur les jeux vidéo sont approuvées à la lumière du plan de travail de l'Union européenne pour la culture 2023-2026, dont l'une des principales actions consiste à renforcer la dimension culturelle et créative du secteur des jeux vidéo en Europe. Il s'agit de la toute première série de conclusions approuvées sur ce thème.

Conclusions du Conseil sur le renforcement de la dimension culturelle et créative du secteur européen des jeux vidéo - PDF