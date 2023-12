Faille royale, le roman qui réconcilie jeu vidéo et lecture

Alors que le nombre de livres lus diminue dès 11 ans et que ce phénomène s'accentue après 15 ans, Faille royale invite les joueurs à la lecture en les embarquant dans une fiction qui a pour cadre Fortnite, le jeu vidéo devenu culte avec plus de 250 millions d'adeptes dans le monde.

Sofia, Romain, Léo… ont mystérieusement disparu lors d'un orage magnétique. Téléportés sur l'île de Fortnite, ils doivent se battre pour survivre. Le commissaire Maltèze, dont la femme manque aussi à l'appel, part à leur recherche avec l'intention de les retrouver au plus vite… et se retrouve propulsé sur cette île étrange dont il perce, progressivement, les secrets.

Captivante dès les premières lignes, l'intrigue offre au lecteur un cocktail détonnant d'action et de suspense qui le tient en haleine : "Avec Faille royale, je souhaitais faire revivre au joueur les mêmes émotions que celles qu'il avait ressenties en découvrant Fortnite pour la première fois. Il était important que ce roman n'évoque pas le jeu lui-même, mais replonge le lecteur dans l'imaginaire qu'il s'était créé", explique l'auteur, Stéphane Pilet, également youtubeur et streamer.

Mieux adaptées aux envies et centres d'intérêt des enfants et adolescents, les fictions comme Faille royale les encouragent à lire, sur un support traditionnel, en complément des écrans qu'ils affectionnent tant : "Grâce son écriture enlevée, à un univers qui leur est familier et des héros auxquels ils s'identifient, cette aventure donne ou redonne le goût de la lecture aux jeunes joueurs", précise l'éditeur, David Téné.

L'auteur de la préface est lui-même convaincu de la corrélation entre ces deux loisirs : "Plus on joue, plus il faut lire !", conclut Norman Chatrier alias Gen1ius, joueur professionnel, animateur, chroniqueur, streamer, commentateur… et petit-fils de Philippe Chatrier, célèbre joueur de tennis.

Au sujet de l'auteur

Journaliste spécialisé dans le jeu vidéo pendant 20 ans, Stéphane Pilet se consacre désormais à la musique et à l'écriture. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages qui décortiquent les jeux vidéo, dont une vingtaine consacrés au célèbre Minecraft. Faille royale est son premier roman.

Imprimé en France sur papier PEFC, issu de forêts gérées durablement - Editeur : DTC

Format : 14 cm x 21 cm - Nombre de pages : 224 - ISBN : 978-2-9563679-7-0 - Prix : 14,95 €

Site Web de l'éditeur : guidedujeuvideo.com

Diffusion : Geodif (groupe Eyrolles)

Points de vente : librairies, grandes surfaces, Fnac.com…

