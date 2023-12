Pour ses 20 ans, Pôle 3D devient Piktura, école de l'image

Le jeudi 28 septembre dernier, près de 800 convives se sont réunis à La Chaufferie pour célébrer les 20 ans de notre école : anciens étudiants, étudiants et parents, collaborateurs, industries, studios, partenaires, personnalités…

A cette occasion, après une émouvante rétrospective, Jérémy Theng, Directeur de l'école, a profité de l'événement pour annoncer une très grande nouvelle qui ouvrira un chapitre passionnant pour l'avenir de notre établissement : Pôle 3D devient Piktura, école de l'image.

La marque Pôle 3D devenait trop étroite pour porter toutes nos ambitions, la diversification de nos filières (animation 2D, animation 3D, jeux vidéo, illustration, expérience utilisateur…) et notre volonté d'internationalisation.

Piktura est une marque ancrée dans les valeurs de notre Université Catholique de Lille, une ode au talent de nos étudiants, un hommage au bel écrin de la Plaine Images qui nous accueille et aux Villes de Roubaix et Tourcoing, notre territoire d'implantation.

Repères

2003 : Démarrage de l'activité animation 3D à Villeneuve d'Ascq, quartier Haute Borne

2004 : Installation du 1er campus de l'école à Eurotéléport

2005 : Ouverture du premier Master

2009 : Rapprochement avec les Industries créatives et culturelles

2013 : Ouverture de la filière jeux vidéo

2014 : Création du 2ème campus à la Plaine Images

2015 : Ouverture de la filière Animation 2D

2017 : Intégration à l'Institut Catholique de Lille

2019 : Ouverture de la filière illustration

2021 : Création de l'année Tremplin, parcours de réussite

28 septembre 2023 : L'école fête ses 20 ans et devient Piktura

: L'école fête ses 20 ans et devient Piktura 2024 : L'école emménagera dans son nouveau bâtiment unifié, aux portes de la Plaine Images

Piktura, Ecole de l'image

Fondée en 2003 et membre de l'Institut Catholique de Lille, l'école Pôle 3D est devenue Piktura pour ses 20 ans.

Implantée au coeur de l'écosystème dynamique de la Plaine Images à Roubaix, Piktura se distingue par son engagement à former les futurs talents de l'animation 2D, de l'animation 3D, du jeu vidéo, de l'illustration et de l'expérience utilisateur (UX).

En rejoignant Piktura, vous entrez dans un réseau étendu de studios et d'entreprises, offrant des opportunités de collaboration et d'apprentissage inégalées pour nos 400 étudiants chaque année.

La particularité de Piktura ? La délivrance de diplômes universitaires (licence et master) et le succès international de nos 900 diplômés répartis dans le monde.

Labellisée EESPIG (Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général) et éligible aux bourses du Crous, Piktura s'engage à rendre l'éducation accessible et à soutenir ses étudiants dans leur parcours académique.

Dès la première année, vous serez immergé dans un tronc commun complet, combinant les fondamentaux techniques et artistiques, la culture en art et industrie, les outils numériques, l'animation, la réalisation, le son, le développement, sans oublier les sciences et techniques ainsi que l'académisme.

Nos cours d'ouverture vous offriront la possibilité d'approfondir vos domaines de prédilection, vous permettant de découvrir et de choisir votre spécialité en 2ème année.

Enfin, imaginez vos créations récompensées à travers plus de 400 sélections officielles et près de 60 prix chaque année ! Depuis notre création, les projets de fin d'études de nos étudiants ont accumulé plus de 2460 sélections officielles et ont remporté 330 prix à l'échelle internationale.

Nos étudiants ont été honorés de distinctions prestigieuses telles que la médaille de bronze aux Student Academy Awards des Oscars à Los Angeles, les VES Awards, Siggraph, Bafta, Festival de Clermont Ferrand, entre autres.

Rejoignez Piktura, où chaque étudiant trouve sa voie, exprime sa créativité et se forge un avenir remarquable dans le monde de l'image. Faites partie de notre histoire et laissez votre talent rayonner à travers nos succès collectifs.