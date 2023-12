Conférence : Laurent Gontier réinvente le jeu Meurtres en série Mercredi 6 décembre 2023 de 18h30 à 20h00 - Site François-Mitterrand - Petit auditorium

Avec un cycle de rencontres consacré aux nouvelles écritures, la BnF met en lumière l'actualité de la création audiovisuelle et multimédia. Lauréat 2023 de la résidence numérique Simone et Cino Del Duca - Institut de France, Laurent Gontier, artiste et cartographe, a redonné vie à un jeu vidéo culte sorti à la fin des années 1980, Meurtres en série.

Comme toute production numérique, le jeu Meurtres en série, édité en 1987 Meurtres en série, édité en 1987 par la société française Cobrasoft, est menacé par les obsolescences logicielle et matérielle. Et si, paradoxalement, l'analogique pouvait nous aider à en assurer la pérennité ? Partant de cette idée, Laurent Gontier a tenté l'expérience de sortir le jeu de l'ordinateur en matérialisant ses mécanismes ludiques pour les rendre indépendants du numérique.

La BnF ne possède pas d'exemplaire de Meurtres en série dans ses collections (le dépôt légal du jeu vidéo a été instauré en 1992). Laurent Gontier a proposé à la bibliothèque d'en recréer une version analogique qui sera déposée dans les fonds du département Son, vidéo, multimédia. Après un an de collaboration avec les équipes de la bibliothèque, il vient présenter le fruit de son travail.

Cette restitution aura lieu le mercredi 6 décembre, à 18h30, dans le petit auditorium du site Tolbiac, Paris 13e.

La séance est gratuite et ouverte à tou(te)s. Réservation fortement recommandée.

Plus d'informations sur le site de la BnF.