Business France Espagne - Programme ICC Immersion Espagne 2024

Dans le contexte de votre développement international, le Département Innovation du bureau de Business France Barcelone vous propose son nouveau programme dans le secteur des ICC industries culturelles et créatives européennes qui se déroulera en mai 2024.

ICC Immersion Espagne est un programme à destination des entrepreneuses et entrepreneurs des industries culturelles et créatives qui portent un projet innovant et souhaitent le développer sur ce marché à fort potentiel pour le secteur des ICC.

Construit en étroite articulation avec le service culturel de l'Ambassade de France et le bureau Business France en Espagne et leurs partenaires, ce programme en 3 phases vise à offrir aux entreprises sélectionnées une connaissance approfondie des écosystèmes des pays cibles au contact de professionnels étrangers, à les accompagner dans la définition de leur stratégie au regard des enjeux et contraintes des marchés locaux, à organiser leur immersion de 7 jours pendant laquelle les entrepreneurs pourront bénéficier de visite culturelles d'un programme de rendez-vous d'affaires et de moments de networking.

ICC Immersion Espagne 2024 - Dates clés

En amont

Appel à candidature : Décembre 2023

Annonce des entreprises sélectionnées : février 2024

Le programme

Etape 1 du programme : mars - avril 2024, bootcamp & préparation

Etape 2 du programme : du 20 au 29 mai 2024, déplacements avec la délégation à Malaga, Madrid et Barcelone

Etape 3 du programme (optionnelle) : 2ème semestre 2024, accompagnement individuel suite à l'accompagnement collectif

Vous pouvez candidater pour ce programme en envoyant votre dossier sur le site de l'Institut français de Paris : ICC Immersion - Espagne | Institut français (institutfrancais.com)

Contact : infoiccimmersion.com