La Commission européenne approuve un grand projet de cloud computing européen

La Commission européenne a donné le 5 décembre dernier son feu vert à l'IPCEI (infrastructure et services d'informatique dématérialisée de prochaine génération) en vertu des règles relatives aux aides d'Etat. L'IPCEI est un projet central de la politique industrielle et numérique de l'Europe. Il est coordonné par l'Allemagne et la France. Ce projet permettra de mettre en place la prochaine génération d'une infrastructure souveraine de pointe en nuage, conformément aux valeurs européennes. Cette infrastructure numérique performante et capable de fonctionner en temps réel doit permettre la mise en place de services économes en énergie, hautement efficaces, automatisés et interconnectés qui ne sont pas encore possibles, mais qui le deviendront lorsque les fournisseurs et les utilisateurs seront en mesure de se relier et d'utiliser conjointement leur capacité informatique et leurs solutions de manière normalisée.

Le ministre des Affaires économiques et de l'Action pour le climat Robert Habeck :

L'approbation de la Commission européenne signifie que le prochain grand projet européen pour la transition numérique de notre industrie peut maintenant démarrer rapidement. Le Cloud IPCEI est un projet clé qui contribuera de manière décisive à la sauvegarde de la souveraineté numérique et technologique de l'Europe et au renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne, par exemple dans l'utilisation de l'industrie 4.0 et de la conduite autonome."

Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition numérique et aux Télécommunications :

Ce projet est essentiel car il ouvre la voie à un leadership européen en matière d'infrastructures numériques. Nos entreprises, nos universités et nos laboratoires collaboreront au développement de nouvelles technologies qui serviront les intérêts de l'ensemble du secteur numérique européen et, plus largement, de tous les secteurs de l'économie. Grâce à cet effort, nous soutiendrons l'émergence de champions technologiques dans le secteur de l'informatique dématérialisée et créerons ainsi de la valeur pour l'ensemble de l'UE".

La transformation durable de l'industrie européenne nécessite de toute urgence de nouveaux modèles et processus commerciaux très complexes basés sur les données. C'est ce que permet l'IPCEI Cloud. Il repose sur l'ouverture, l'interopérabilité, la transparence et la confiance, et promeut les technologies de réduction des émissions de carbone et les applications durables dans le Cloud.

Le projet a été préparé conjointement par douze Etats membres de l'UE : La Belgique, la Croatie, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie et l'Espagne font partie de ce projet et ont rassemblé plus de 100 organisations, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) et des instituts de recherche. Certains projets sont cofinancés par le fonds européen NextGenerationEU.

À propos de l'IPCEI Cloud

L'IPCEI-CIS est une initiative numérique clé pour l'Europe, menée par plus de 100 entreprises et organismes de recherche de 12 Etats membres de l'UE, qui vise à établir le tout premier "Continuum Cloud-Edge multi-fournisseurs". L'objectif principal est la création d'un environnement décentralisé entièrement nouveau, qui permettra une infrastructure logicielle pour l'utilisation avancée des ressources de traitement des données, de l'informatique en nuage à l'informatique de pointe. Ce nouvel écosystème ouvert, géré par de multiples fournisseurs, réduira les dépendances technologiques ainsi que les effets de verrouillage. En outre, il permettra une toute nouvelle dimension de modèles commerciaux basés sur les données, par exemple liés à l'IA et à IoT, pour un large éventail de domaines et d'industries tels que l'industrie manufacturière, la mobilité, l'énergie et le tourisme. Dans le cadre des projets IPCEI Cloud, un volume total de plusieurs milliards d'euros sera investi. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ipcei-cis.eu.