StoreRider : La nouvelle société de distribution de jeux lancée par le cofondateur de DotEmu et Playdigious

StoreRider, spécialiste de la distribution de jeux mobiles récemment lancé, offre aux développeurs de jeux l'accès à des sources de revenus supplémentaires. L'entreprise se concentre sur l'optimisation de la distribution de jeux mobiles payants et gratuits sur diverses plateformes mobiles alternatives, permettant aux développeurs de jeux d'exploiter d'autres revenus que ceux générés par les magasins d'applications traditionnels. Bien qu'il existe de nombreux magasins alternatifs, tels que les services d'abonnement des opérateurs, les magasins d'applications des fabricants de téléphones et les plateformes Android personnalisées dans les avions, les voitures et les machines d'arcade, beaucoup d'entre eux restent relativement méconnus. Dirigée par Xavier Liard, ancien cofondateur de DotEmu et Playdigious, l'activité de StoreRider repose sur des années d'expérience dans le développement, l'édition et la distribution de jeux.

Xavier Liard, PDG de StoreRider, commente :

L'allocation de ressources techniques pour atteindre les magasins alternatifs peut représenter un défi. La stratégie de StoreRider consiste à travailler avec le code source, ce qui permet d'offrir aux propriétaires de jeux des revenus supplémentaires qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement par manque de ressources ou pour d'autres raisons. Nous donnons la priorité à la sécurité et nous adaptons notre participation aux préférences du propriétaire du jeu."

La mission principale de StoreRider est d'offrir un service complet de distribution de jeux Android dans des canaux soigneusement sélectionnés, en gérant tous les aspects de la distribution alternative, y compris le développement personnalisé, les actifs marketing, le téléchargement, le développement commercial, l'assurance qualité, l'assistance technique et les paiements. Les développeurs de jeux sont souvent confrontés à des difficultés pour identifier les bonnes boutiques alternatives et optimiser leur présence, ce qui implique des tâches telles que la création de versions hors ligne ou l'intégration de solutions de paiement. Ces processus peuvent prendre du temps et être généralement peu rentables, ce que StoreRider peut atténuer.

Depuis le 6 décembre, StoreRider gère avec succès plus de 10 jeux, dont des titres populaires tels que There is No Game de Draw Me A Pixel, et Out There : Omega de Mi Clos Studio.

En plus de diriger StoreRider, le fondateur Xavier Liard conserve un rôle de conseiller principal au sein de Playdigious et de sa société mère, Fragbite Group.