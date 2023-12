Video Game Masters : Rencontre avec Cédric Peyravernay Jeudi 11 janvier 2024 à 19h au Forum des images - Paris

En partenariat avec la galerie d'art vidéoludique Gamma, le Forum des images propose cette saison un cycle de master classes inédit consacré aux artistes reconnu·es du jeu vidéo français. Conçues et animées par Marine Macq (spécialiste du concept art des jeux vidéo et directrice de la galerie GAMMA), ces rencontres exceptionnelles s'inscrivent dans une démarche d'histoire de l'art à destination du grand public. Elles sont l'occasion d'entrer avec les artistes dans les coulisses du 10e art !

Senior concept artist au sein de l'industrie du cinéma et du jeu vidéo à l'international, Cédric Peyravernay est le grand invité de ce début d'année. Il nous propose de découvrir son approche du character design en revenant sur sa contribution à la série d'animation télévisée Love, Death and Robots (2019).

Direction artistique, storytelling, peinture traditionnelle et digitale ou encore collaboration avec les réalisateurs David Fincher et Tim Miller, l'artiste révèle les coulisses de création de ses personnages et offre un regard réflexif sur les liens existants entre cinéma et jeu vidéo.

En partenariat avec l'éditeur Pix'n Love et la galerie d'art Gamma, des reproductions papier d'oeuvres d'art réalisées par Cédric Peyravernay seront spécialement vendues et dédicacées à l'issue de la rencontre.

Cédric Peyravernay

Formé aux techniques de dessin traditionnel à l'école d'art Emile Cohl, Cédric Peyravernay prête ses compétences de peintre et sculpteur aux studios de jeux vidéo français dès le milieu des années 2000 (Cryo Interactive, Ubi-Soft). Peyravernay lance officiellement sa carrière de character designer freelance à l'occasion de sa collaboration avec le studio lyonnais Arkane, oeuvrant sur la saga déjà culte Dishonored. Les personnages de l'artiste sont criants d'authenticité grâce à un travail unique de la matière picturale. Son approche du dessin témoigne par ailleurs de son amour pour les grands maîtres de la peinture classique européenne (Vermeer, Le Greco, Rembrandt), autant que de son goût pour la culture américaine. Le talent de Cédric Peyravernay s'est récemment illustré sur les licences de jeux Dune : Awakening (Funcom), Diablo 4 (Blizzard Entertainment), ainsi que sur la série d'animation Love, Death and Robots (David Fincher et Tim Miller).