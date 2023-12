Les métiers du jeu vidéo en 2023 : Game Artist Le rôle du game artist est d'apporter une plus-value artistique dans un jeu vidéo

Dans un studio qui travaille sur un jeu AAA, aux ambitions internationales, le terme game artist désigne une kyrielle de métiers, que l'on pourrait résumer par tous ceux qui travaillent directement sur les images, par opposition à ceux qui travaillent sur l'histoire ou sur la technologie. Dans un studio modeste - et il y en a beaucoup ! -, le game artist est celui qui saura couvrir le spectre de toutes ces spécialités, ou du moins les encadrer. Mais cela peut être la même personne, parfois spécialiste, parfois généraliste.

Savoir être à la fois un artiste et un technicien

Ce terme générique, s'il ne définit pas un métier, explique une position : celle d'apporter une plus-value artistique dans un jeu vidéo. Un game artist, quel que soit son rôle, est un artiste qui apporte sa " patte ", son talent, dans un cadre contraint. Ce cadre, c'est l'intention du créateur du jeu et le gameplay défini par le game designer. Il doit donc intégrer et assimiler des consignes - respecter un cahier des charges - afin de s'adapter tout en cultivant son originalité.

Si le game artist est bien un artiste, il n'en est pas moins un technicien. Son outil de travail est, certes, le dessin, mais surtout les logiciels de création 2D et 3D. Le jeu vidéo est une oeuvre artistique et technologique ; un game artist connaît les contraintes que cela impose et porte une attention particulière à ce que son travail ne nuise pas à la jouabilité et à la fluidité en sollicitant inutilement le processeur graphique, par exemple. Il doit pouvoir échanger avec les maîtres de la technologie que sont les développeurs et donc posséder de bonnes bases sur les moteurs de jeux.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 500 - 3 400 €

Attention à l'hyperspécialisation !

Certains font le choix de se spécialiser, ce qui correspond aux demandes des grands studios dont les exigences sont de plus en plus pointues. Il faut cependant faire attention à ne pas s'ancrer dans une " hyperspécialité ", car celle-ci ne sera peut-être plus demandée demain. Garder un oeil attentif à toutes les variantes du métier de game artist est la meilleure façon d'être de rester suffisamment agile pour évoluer dans son métier.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Aptitudes au calcul

Travail en équipe

Notions d'anatomie et d'architecture.

Culture artistique

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation

Maîtrise de la chaîne de production d'un jeu vidéo

Interview de Théa Dorangeon

Théa Dorangeon est titulaire d'une licence L3Di à Laval. Après un stage dans un studio de jeux indépendant, elle a rejoint Ubisoft Lyon où elle occupe actuellement un poste de 3D environment artist.

Qu'est-ce qui se cache derrière la désignation de "Game Artist" ?

Le game artist désigne une grande famille des métiers artistiques liés aux jeux vidéo. Il regroupe les 2D artists (concept artist, UI designer), les 3D artists (3D environment, character artist, 3D props, lighting artist, hard surface), les tech artists (procédural artist), les game designers, level designers, level art designers, VFX artists… Bref, il y a autant de métiers différents que de spécialisations dans ces domaines.

Jusqu'où sa polyvalence peut-elle aller sur les différents métiers que recouvre ce terme ? Quelles sont les compétences techniques minimales requises ?

Prenons par exemple le 3D artist. Dans un studio, il sera en charge de la création 3D des objets qui seront présents dans le jeu. Il peut être amené à faire du level art, c'est-à-dire placer les objets créés de manière logique et esthétique dans le jeu, mais aussi toucher au lighting du monde, c'est-à-dire concevoir un bel éclairage dans tout le jeu. Un 3D artist peut être très polyvalent, ce qui lui permettra par la suite d'évoluer vers d'autre corps de métiers. En tant que 3D artist, il est essentiel de maîtriser les principes de création 3D, comme les contraintes techniques d'un moteur de jeu, le sculpting 3D, le modeling, le texturing d'objets, le dépliage des UV…

Être Game Artist dans un petit studio aux budgets contraints ou dans une major, est-ce le même métier ?

Dans un plus petit studio, le game artist est pluridisciplinaire, car qui dit petit studio à budget réduit, dit moins d'artistes dans l'entreprise, ce qui fait que les 3D artists généralistes sont plus recherchés. Leur arc de compétence va du 3D modeling au texturing, en passant par le level art, les FX, mais aussi le lighting. Ils doivent jongler entre de multiples tâches et toucher à tout. Tandis que dans un studio AAA, le game artist aura plus tendance à se spécialiser dans un domaine particulier, par exemple dans la création 3D qui ne touche qu'à l'environnement (arbres, plantes, rochers…). Dans les plus grands studios, il est commun de trouver beaucoup de spécialistes dans un domaine particulier, toutes branches de métier confondues.

Entre le directeur artistique, le directeur technique, le game designer… Comment le game artist trouve-t-il sa place ?

Le game artist répond aux attentes de ces divers directeurs, en effet. Il est là pour donner vie aux idées proposées par la direction artistique, tout en respectant les contraintes des autres corps de métier. Le game artist est au centre d'une synergie entre chaque directeur.

La dimension managériale est importante. Comment l'abordez-vous ?

Comme vu précédemment, le game artist est soumis à une hiérarchie qui inclut les différents directeurs. Cependant, son manager direct sera son lead, qui est là pour gérer toute l'équipe au sein de laquelle l'artiste se trouve, et qui lui donnera toutes les directives et les tâches à réaliser.

Quelles sont les évolutions professionnelles possibles ?

Les possibilités sont multiples et nombreuses, tout dépend de la taille du studio, de la vision de votre carrière… Vous pouvez vous spécialiser dans un domaine au fur et à mesure de votre expérience, ou changer complètement de voie (par exemple vouloir évoluer vers un poste de lead artist alors que vous êtes 3D artist).

Ce métier est-il adapté au télétravail ?

Oui, ce métier est adapté au télétravail, car notre outil de travail principal est notre ordinateur. Il est donc tout à fait possible d'exercer notre activité à distance, dans le confort de notre domicile.

Quel jeu vous a donné envie de vous engager dans cette voie ?

Personnellement, je dirais le jeu Gears of War. Il n'a pas été le tout premier jeu auquel j'ai réellement joué, mais il m'a fait ressentir autant d'émotions que le cinéma a pu le faire, et ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit que moi aussi je voulais que des gens ressentent des émotions fortes en jouant à un jeu, comme ce qui a pu me marquer étant enfant.

