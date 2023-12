Les 50 français qui feront le jeu vidéo en 2024, selon Jean Zeid

Cette liste de 50 personnalités à parité hommes-femmes n'est ni un classement ni un palmarès. Elle tente, comme chaque année et en toute indépendance, de réaliser un instantané des actrices et des acteurs de la filière, une photographie des talents et des passions d'un univers toujours aussi attirant. Sur la photo de groupe, il manquera le visage et la voix incontournables de Julien Villedieu. Cet homme à la parole franche a quitté son poste de délégué général du Syndicat National du Jeu Vidéo après 15 années d'exercice à batailler pour le développement de l'industrie, notamment auprès des pouvoirs publics, et autour la mise en place et du maintien du Crédit d'Impôt Jeu Vidéo. Son futur rimera, nous l'espérons, avec jeu vidéo.

Jean Zeid

Pauline Augrain - Directrice numérique au CNC

Aymar Azaïzia - Transmedia and business development director at Ubisoft

Dinga Bakaba - Studio director & co-creative director at Arkane Lyon

Anne-Marie Baufine-Ducrocq - Directrice marketing, communication & licensing chez Nintendo France

Mathieu beaudelin et kevin poupard - Directeurs créatifs chez Don't Nod

Sarah Beaulieu - Directrice de la narration d'Assassin's Creed

Christophe Brusseaux - Art director chez Quantic Dream

Nicolas Cannasse et Sébastien Vidal - Fondateurs de Shiro Games

Julie Chalmette - Managing director à Zenimax France

Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord - Fondateurs de Fortiche

Abrial da Costa - CEO chez Playdigious

Hélène Delay - DG Capital Games

Olivier Derivière - Compositeur

Anne Devouassoux - Directrice du studio Spiders ; présidente SNJV

Diane de Domecy - Head of communications Western Europe chez Tencent

Morgane Falaize - Director Minuit Douze ; présidente Women In Games

Anne-Laure Fanise - Cofondatrice de Digixart

Laurence Farreng - Député européenne

Delphine Fourneau - Lead 3D artist chez Nerial

Jeremy "Gyzmo" Lecerf - Animateur, conférencier et spécialiste de l'esport, du jeu vidéo et du handicap

Sarah Hourcade - Producer & co-founder Douze Dixièmes

Cyrille Imbert - CEO de Dotemu

Francis Ingrand - Fondateur et CEO de Plug In Digital

Julie Jeanniot - Brand manager à Riot Games

Romain Clavier - CEO de Tindalos Interactive

Vanessa Kaplan - Directrice des opérations chez SNJV

Jean-Samuel Kriegk - Directeur des opérations et du développement Kisskissbankbank

Cédric Lagarrigue - Senior advisor chez Alantra Investment bank et co-fondateur de Zedrimetim

Diane Lagrange - Cofondatrice d'Ico Partners

Gilles Langourieux - CEO de Virtuos

Adrien Larouzée - Responsable des projets et éditions de jeux vidéo chez Arte

Fabrice Larue - PDG de Focus Home Entertainment

Audrey Leprince - Co-fondatrice du studio The Game Bakers et de l'association Women In Games

Stéphane Longeard - CEO de Microids

Jennifer Lufau - Conférencière / speaker & consultante en inclusion

Loïse Lyonnet - Chargée du suivi politique et technique des enjeux culturels et territoriaux au Sénat

Denis Masséglia - Député de la 5e circonscription de Maine-et-Loire (49)

Jennifer Merlino - Directrice des ressources humaines chez Old Skull Games

Cédric Mimouni - Gaming category lead Southwest Europe chez Microsoft

Julien Moya et Thomas Panuel - Co-founder & art director - Rundisc

Mickaël Newton - In-game social innovation manager chez Ubisoft, président de Loisirs Numériques

Deborah Papiernik - SVP, new business Ubisoft

Fanny Rebillard - Musicologue

James Rebours - Directeur général France de Plaion et président du SELL

Anaïs Simonnet - CEO Fireplace Games

Ludovic Charles et Benoît Theveny alias Tev - Créateur de contenus et collectionneur

Judith Tripard - Head of talent Oh Bibi, fondatrice du collectif RH Firstalent

Mathilde Yagoubi-Thery - Déléguée générale de Game Only

Marie-Charlotte Ynesta - Déléguée générale de SO· Games

Thibaud Zamora - Co-fondateur de Fictions.ai

Pour découvrir les photos et biographies des 50 personnalités, rendez-vous ici.

Une sélection, c'est forcément un choix, et donc des oublis et des (petits et grands) absents. Nous nous en excusons sincèrement. Tout le jeu vidéo en France ne peut rentrer dans un panorama, même si ce dernier est pourvu de 50 personnalités talentueuses. A ce titre, Jean Zeid tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'établissement de cette liste des 50 personnalités françaises qui feront le jeu vidéo en 2024.

La publication de cette sélection des 50 personnalités du jeu vidéo français qui feront 2024 arrive au terme d'une année 2023 difficile pour le monde du jeu vidéo en France et ailleurs dans le monde. Licenciements, restructurations, contraction du marché, beaucoup de développeuses et de développeurs se retrouvent dans une situation délicate après une période de croissance accélérée pour le secteur. Nous leur souhaitons le retour des belles promesses pour la nouvelle année.

Jean Zeid est l'auteur d'essais comme "Art et jeux vidéo" ou "L'Art de Quantic Dream". Il est également chroniqueur radio passé par Le Mouv', franceinfo, et Europe 1, spécialiste des secteurs des nouvelles technologies, du cinéma et des jeux vidéo. Il est également commissaire des expositions "Game" en 2017 à la Fondation EDF à Paris puis "Design-moi un jeu vidéo" à la Cité du Design de Saint Etienne en 2019, et "Ubisoft, une odyssée montpelliéraine" au Campus Créatif en 2022.

Cette édition 2024 est soutenue par l'AFJV et Gaming Campus.