Nomination de Geoffroy Sardin au poste de Directeur Général Délégué de Focus Entertainment

Fabrice Larue, Président-directeur général de Focus Entertainment, acteur majeur de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo, annonce la nomination à ses côtés de Geoffroy Sardin au poste de Directeur Général Délégué à compter du 2 janvier 2024. A ce titre, Geoffroy Sardin interviendra à la demande de Fabrice Larue sur l'ensemble des activités du groupe Focus Entertainment et remplacera à son poste Christophe Nobileau, Deputy CEO.

Fort de ses 25 ans d'expérience au sein d'Ubisoft Entertainement, aux postes successifs de direction des ventes et du marketing, direction général France jusqu'à devenir Senior Vice-Président Publishing du groupe, Geoffroy Sardin, apporte à Focus Entertainment son expertise dans le secteur du jeu vidéo. Il rejoindra le Comité Exécutif de Focus Entertainment composé de Fabrice Larue, John Bert, Cyrille Imbert, Laure d'Hauteville, Philippe Perthuis, et du futur Directeur des Studios.

Pour Fabrice Larue, Président-directeur général de Focus Entertainment

Je tiens tout d'abord à remercier, au nom de tout le groupe, Christophe Nobileau pour tout le travail effectué lors des trois dernières années. Nous sommes très heureux d'accueillir Geoffroy Sardin au sein de l'équipe de direction. Sa riche expérience contribuera à renforcer et accélérer notre position d'acteur européen majeur avec une stratégie ambitieuse de création et de développement d'IP avec les studios grâce au savoir-faire historique de Focus Entertainment".

Pour Geoffroy Sardin,

Je suis ravi de rejoindre Focus Entertainment, dont la vocation est de faire vivre des expériences de jeu innovantes, authentiques et mémorables. Pour mener à bien cette mission, je suis également enthousiaste à l'idée de collaborer avec les personnes talentueuses et passionnées de Focus Entertainment. J'ai confiance qu'ensemble nous continuerons à faire de Focus Entertainment non seulement un leader dans son domaine en proposant aux joueurs des titres singuliers et innovants, mais également un employeur de choix où chacun peut grandir, exprimer ses idées et développer ses compétences."

Biographie de Geoffroy Sardin

Diplômé d'un Master of science en Marketing à l'EDHEC en 1993, Geoffroy intègre le département marketing d'Arjo Wiggins Appleton avant de rejoindre L'Oréal au sein du département Marketing puis Ubisoft Entertainment en 1998. Successivement Directeur Ventes puis Directeur Général d'Ubisoft France, Geoffroy initie la diversification des marques d'Ubisoft sur des supports non-jeux vidéo (animés, romans, bandes dessinés, figurines...). En 2005 il est élu Président du SELL (syndicat des éditeurs de logiciels de Loisir), où il assure la défense des intérêts de la profession et a permis aux acteurs du jeu vidéo d'avoir une place prépondérante au sein de l'économie française. En 2010, Geoffroy assure la cohérence des actions marketing et ventes pour les territoires EMEA en tant que Vice-président Marketing et Ventes. En 2021, il devient Senior Vice-président Publishing du groupe Ubisoft Entertainment, il pilote de nombreuses équipes sur le lancement des plus grosses marques du groupe : Rainbow Six , Assassin's creed , Far Cry, the Crew…