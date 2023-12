Le Désert Bus de l'espoir 2024 fait chauffer le moteur : voici la date et le thème de la prochaine édition

Le Desert Bus de l'Espoir 2024 aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2024. Ce stream live et caritatif de 50 heures continue son aventure pour l'Association Petits Princes, qui réalise les rêves d'enfants malades.

Le concept reste le même : conduire un bus pendant tout un week-end non-stop

Le jeu-vidéo Desert Bus consiste à conduire un bus faisant un aller - retour entre Las Vegas et Tucson pendant 8 heures ! Si le jeu n'est pas des plus dynamique, c'est devenu un excellent prétexte pour inviter des personnes qui se relaient le volant à chaque heure !

Pour sa 11e édition le programme devrait proposer quelques nouveautés, mais l'essentiel change pas :

Nous recevrons des invité-es aux univers différents qui viendront discuter avec vous, tout en jouant et se relayant sur le jeu Desert Bus (sans planter le bus ! )

Vous les soutenez et soutenez l'Association Petits Princes grâce à vos dons qui vous permettront aussi de gagner pleins de cadeaux.

Lors de la dernière édition, où l'équipe et les invité-es passent le temps avec des défis ludiques et sportifs parfois, vos dons ont permis de collecter 40 405€ !

L'Association Petits Princes continue de faire rêver

L'Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades atteints de cancers, de leucémies ou de certaines maladies génétiques.

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l'enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

L'Association Petits Princes a réalisé le 9000e rêve d'enfants gravement malades en 2023 : pour la coupe du monde de Rugby, plus de 18 enfants ont assisté aux matchs dans des conditions exceptionnelles !

Chaque année, c'est un honneur de conduire pour celles et ceux qui sont à la fois plus petits mais aussi plus grands que nous.

Vous pouvez également suivre les actions de l'Association Petits Princes sur leur chaîne Youtube et Twitter.

Deux thèmes pour ne faire qu'un : "JO, Sport et e-sport" est le thème de Desert Bus de l'Espoir 2024

Et pour cette année 2024 de Jeux Olympiques qui se dérouleront en France, le thème "JO, sport et e-sport" nous est apparu comme une évidence ! D'autant plus lorsque l'on voit que Dina, grande habituée du Desert Bus, danseuse et créatrice de contenu sur Just Dance, est devenue championne olympique de Just Dance.

Alors pour cette nouvelle édition où le sport traditionnel rencontrera l'e-sport (ou la pratique compétitive du jeu vidéo), on fait dès maintenant chauffer le moteur pour prendre le meilleur départ possible. Nous vous tiendrons informé-es du programme détaillé en début d'année prochaine.

Monter dans le bus : participer à l'organisation de l'événement

Comme chaque année, les spectateur-rices ont l'occasion de passer de l'autre côté de l'écran en participant à l'organisation de l'événement. Logistique, technique, accueil des convives, animation, on vous accueillera dans l'équipe avec grand plaisir. L'événement est organisé par l'association Loisirs Numériques.

Pour nous rejoindre dans l'organisation de l'événement et aider l'Association Petits Princes, vous devez remplir ce formulaire (et devenir membre de l'association).

Site de l'Association Petits Princes : https://www.petitsprinces.com/

Site de Loisirs Numériques : https://loisirsnumeriques.org/