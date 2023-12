Le Groupe 52 Entertainment crée le Studio "52 Paris" dédié au Jeu Mobile Casual

Le Groupe 52 Entertainment, spécialiste des jeux en ligne "evergreen" dont le Bridge, la voile (Virtual Regatta), la belote ou les dominos, lance un tout nouveau studio, "52 Paris". Ce studio, confirme l'expansion du groupe, fort déjà de plus 40 plateformes de gaming, et renforce sa présence sur le marché des jeux mobiles casual.

52 Paris : Les jeux mobiles casual comme vecteur d'expansion

Fraichement lauréate du label French Tech 40/Next120, 52 Entertainment au-delà de ses plateformes "star" telle Virtual Regatta est déjà présent dans le Casual gaming. 52 Paris est donc un acte fort : faire du casual un axe majeur de son écosystème en dédiant une task force inédite au développement de nouveaux jeux. A terme ce studio de production qui se veut agile pour des productions rapides comptera plus d'une dizaine de personnes.

Un studio axé sur l'innovation et la créativité : "52 Paris : les jeux du futur"

"52 Paris" se veut rapidement incontournable dans la galaxie des jeux mobiles casual en proposant des expériences de jeu innovantes, engageantes et accessibles à tous. Le studio s'appuiera sur la créativité de son équipe dédiée pour proposer des jeux captivants qui seront conçus pour devenir des références en matière de gameplay et d'expérience narrative.

Une présence dans les organisations professionnelles

"52 Paris" fait d'ores et déjà partie des organisations professionnelles de l'industrie telles que le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo) pour la France.

Cette adhésion renforce son engagement envers l'industrie du jeu vidéo et son désir de contribuer à son développement dans l'hexagone et en dehors des frontières de France.

Olivier Comte, Président & CEO de 52 Entertainment

Lancer un nouveau studio de gaming n'est jamais anodin. C'est pourquoi je suis particulièrement excité par cette création et cette nouvelle équipe que nous mettons en place pour renforcer notre position dans le casual. Je veux le Studio 52 Paris comme la référence en matière d'innovation et de technologie afin de délivrer la meilleure expérience possible à nos communautés.

Notre signature groupe ''Endless Experiences'' n'a jamais été aussi justifiée. Elle se voit renforcée par celle du studio ''Play Smart'' qui continuera de prouver notre capacité à délivrer des jeux ''intelligents et funs'' salués par notre audience.

Vive 52 Paris ! Et vive les jeux casual !"