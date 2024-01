1983 / 2023 : Il y a 40 ans naissaient les premiers éditeurs français de jeux vidéo Enregistrement réalisé le samedi 2 décembre 2023 au Forum des images à Paris

Dans le cadre du 5e colloque du CNJV, Bertrand Brocard (président du CNJV et fondateur de Cobrasoft) avait réuni les pionniers du jeu vidéo français, parmi lesquels Jean-Michel Blottiere (fondateur et rédacteur en chef de Tilt), Denis Thébaud (fondateur d'Innelec Multimédia) , Laurant Weill (fondateur de Loriciel), Thomas Ormond (Country manager France d'Activision), Henri Saes (fondateur des magasins Ultima) et Emmanuel Viau (fondateur d'Ere Informatique). L'occasion d'évoquer les circonstances de la création de notre industrie vidéoludique et de nous livrer quelques savoureuses anecdotes.

La table ronde est animée par Raphaël Lucas, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine.